Vláda ve středu znovu projedná návrh zákona o podpoře bydlení, který by měl vytvořit systémovou podporu pro osoby ohrožené bytovou nouzí. Podle nového návrhu by například samosprávy mohly uzavírat smlouvy o spolupráci s poskytovateli nájemních bytů a přebírat ručitelské závazky bez rozhodnutí zastupitelstva. Vyplývá to z návrhu a z návrhu změny zákona předložených ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a uveřejněných v elektronické knihovně legislativního procesu. Vláda dříve projednání návrhu kvůli neshodám odložila.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) kritizoval zejména skutečnost, že by měl zákon vytvořit zhruba 200 nových úřednických míst. Nový předkládaný návrh v tomto směru žádné změny nepřináší. Výhrady k dřívějšímu návrhu měly kromě Kupky ale i samosprávy.

Podle návrhu by v obcích s rozšířenou působností měla vzniknout kontaktní poradenská místa. Ta by měla poskytovat poradenství a bydlení v případě potřeby zprostředkovat. Vedla by evidenci lidí v bytové nouzi či ohrožených ztrátou bydlení. Evidovat by měla také dostupné byty a prověřovala by, jestli bydlení splňuje technické či hygienické požadavky. Podle MMR by se mělo jednat zhruba o 200 míst. Návrh počítá se také s využíváním asistencí a nájemníkům by se mohli věnovat například sociální pracovníci.

Nastavit by se měl také systém podpor a záruk pro soukromé pronajímatele, který svou nemovitost pro ohrožené skupiny nabídne. Za úhrady škod či nájmu následně bude majiteli ručit poskytovatel tohoto typu bydlení. Zároveň by vlastníci nemovitosti měly mít možnost využívat služby poskytovatelů, kteří by měly zajišťovat prevenci problémů s placením či možné řešení sousedských konfliktů. Pronajímatelé budou naopak nuceni uvést byty do standardního stavu, aby bylo možné je do systému bydlení s garancí zapojit. Systém kompenzací bude platit také pro obce, které ke stejnému účelu nabídnou své obecní byty.

Kromě toho, že samosprávy by podle změny v návrhu mohly uzavírat smlouvy o spolupráci s poskytovateli nájemních bytů bez schválení zastupitelstva, tak by se zároveň mohly nově sdílet informace o žadatelích o bydlení také s krajskými úřady. Důvodem podle MMR je, aby kontaktní místa měla přístup do Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, a tedy aby si mohly vzájemné s krajskými úřady sdílet údaje žadatelů o bydlení týkající se například podaných žádostí o dávku, nároku na dávku a na její výplatu.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) již dříve uvedl, že norma je součástí českého Národního plánu obnovy a pokud se ji nepodaří včas schválit, může Česko přijít až o deset miliard korun z tohoto plánu. Premiér Petr Fiala (ODS) pak řekl, že očekává schválení zákona vládou do konce června.

Návrh zákona o podpoře v bydlení je součástí takzvané reformy Bydlení pro život prosazované MMR, jejímž cílem je krom jiného také zajistit potřebné investice na výstavbu a rekonstrukce dostupných nájemních bytů.