Vláda vyhověla žádosti o prodloužení stavu nebezpečí v Olomouckém kraji

Vláda na dnešním zasedání vyhověla žádosti olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) o další prodloužení stavu nebezpečí v záplavami postižených oblastech Jesenicka a Šumperska. Novinářům to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Stav nebezpečí, který umožňuje rychleji likvidovat povodňové škody, by měl v obou horských oblastech platit do 12. prosince.

"Ministr vnitra obdržel žádost o prodloužení stavu nebezpečí v obcích s rozšířenou působností Jeseník a Šumperk do 15:00 dne 12. prosince. Na základě aktuálního stavu území, jak je znám vládě a ministrům, jsme potvrdili, že jsou tu důvody k jeho prodloužení. Vláda tak svým rozhodnutím také učinila," řekl Výborný.

Vláda dnes rovněž schválila uvolnění 560 milionů korun z rozpočtové rezervy formou dotace pro Moravskoslezský kraj na odstraňování povodňových škod, uvedl Výborný. Olomoucký kraj dosud obdržel 60 milionů a Moravskoslezský 80 milionů, dodal. "Teď přišla žádost na 560 milionů, vláda vyhověla a v nejbližších dnech bude tato částka rozhodnutím ministra financí převedena na účet Moravskoslezského kraje," řekl.

O dalších opatřeních bude v pátek jednat pracovní skupina koordinovaná ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). "Řešíme další programy, které budeme vypisovat směrem k obnově území. Předpokládám, že bychom příští týden schvalovali na vládě další materiály," uvedl Výborný.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být vyhlášeny v reakci na mimořádné situace. Vedení kraje při něm získává zvláštní pravomoci, například pravomoc ukládat pracovní povinnost, rozhodovat o pracovní výpomoci nebo možnost poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace. Závažnějšími krizovými stavy jsou nouzový stav, ohrožení státu a válečný stav.

Stav nebezpečí umožňuje například rychlejší a efektivnější odstraňování povodňových škod, pružnější obnovu poškozené infrastruktury nejen v oblasti zásobování plynem a elektřinou, ale i vodovodů a kanalizací. Jednodušší bude využití armády a její techniky, vyčištění obcí od povodňového odpadu a naplavenin a obnova silničního a vodního hospodářství.

V Olomouckém kraji zasáhly povodně kromě Jesenicka také část Šumperska a Olomoucka, nicméně na Jesenicku způsobily katastrofální škody. Zasáhly rozsáhlý pás kolem řeky Bělé od Bělé pod Pradědem přes Jeseník, Českou Ves, Mikulovice a Písečnou a také obce kolem toků Vidnávka a Staříč. Záplavy poničily infrastrukturu včetně silnic a mostů. Oprava si vyžádá několik miliard korun. Záplavy mají v kraji zatím dvě oběti, po dalších dvou lidech se stále pátrá. O prodloužení stavu nebezpečí podle Oklešťka požádaly samosprávy v Jeseníku a Šumperku i energetické firmy.