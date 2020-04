Vláda žádá prodloužení nouzového stavu do 25. května, opozice má výhrady

Sněmovna by podle ODS měla prodloužit nouzový stav kvůli epidemii koronaviru jen do 7. května, tedy o týden. Vláda by do té doby měla předložit konkrétní opatření. Navrhl to v úterý předseda strany Petr Fiala. Stejně dlouhé prodloužení chce i předseda SPD Tomio Okamura. Reagovali tak na žádost vlády, aby byl nouzový stav prodloužen do 25. května.

"Opatření byla efektivní a objektivně pomohla zabránit nekontrolovanému šíření epidemie," řekl Babiš. Zavedením karantény se podle něho povedlo odvrátit kolaps zdravotnictví. "Díky těmto opatřením nenastaly katastrofické scénáře jako v Itálii, Španělsku a ve Spojených státech," zdůraznil předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a varoval, že Singapur nyní čelí druhé vlně epidemie.

Babiš připomněl, že už o další prodloužení nouzového stavu i po 30. dubnu žádat nechtěl, změnil to ale rozsudek pražského městského soudu. Soud uvedl, že takto zásadní restrikce nemůže v době nouzového stavu vydávat ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale kabinet podle krizového zákona. Po 25. květnu už budou podle Babiše postačovat mírnější opatření vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Premiér také zdůraznil, že kabinet nezneužívá koronavirovou krizi k omezování demokracie. Zavedené restrikce jsou možná tvrdé, ale podle epidemilogů nutné, řekl. Poslancům poděkoval mimo jiné za dosavadní konstruktivní přístup.

Vládní žádost je však podle Fialy zdůvodněna obecně, úřednicky, neobsahuje jediné konkrétní opatření a ani analýzy, o které se prý vláda opírá. "Je to byrokratické čtení podprůměrné úrovně," prohlásil Fiala.

Vláda podle něj jedná amatérsky, chaoticky a protiprávně, což ukázalo soudní rozhodnutí o zrušení čtyř opatření kvůli tomu, že byla vládou záměrně přijata podle zákona o ochraně zdraví, ne podle krizového zákona. Způsob přijetí byl podle Fialy "nebezpečný a nepřijatelný". Vláda si dělá, co chce, kvůli obavám lidí z pandemie ji to zatím částečně prochází, řekl Fiala. "Nerozhodujeme o ničem menším, než jsou pravomoci vlády omezit práva a svobody občanů," řekl Fiala.

ODS se dnes zachová konstruktivně, přestože se jí za to vláda ničím neodvděčuje, naopak premiér vlády ještě opozici uráží. Nebudeme to dělat kvůli vládě samotné, ale kvůli občanům této země, na nichž nám záleží. Proto podpoříme prodloužení nouzového stavu do příštího týdne. - Petr Fiala (@P_Fiala) April 28, 2020

ODS chce, aby kabinet do příštího týdne předložil Sněmovně podrobné plány restartu české ekonomiky a ochrany rizikových skupin. Požaduje skutečnou odbornou a politickou diskusi o dalších krocích při obnově země po epidemii. Chce také, aby přestaly "opakované nechutné útoky na opozici", uvedl Fiala s poukazem na vystoupení premiéra Andreje Babiše (ANO).

Babiš minulý týden po jednání vlády mimo jiné prohlásil, že "opozice a Senát dělají vše proti občanům". "Premiér nadával komunistickým slovníkem opozici a vymýšlel si věci, které nejsou pravdivé," uvedl Fiala. Podle něj se Babiš chová jako románová postava Jekylla a Hydea. "Jakmile něco potřebuje, tak se tváří konstruktivně, jakmile to dostane, ukáže svou pravou tvář," dodal předseda ODS.

Piráti mají podmínky

Pokud vláda nesplní čtyři podmínky Pirátů, nebude jejich poslanecký klub hlasovat pro prodloužení stavu nouze. Kabinet podle Pirátů musí složit účty za období nouzového stavu, zveřejnit data a prognózy, jimiž jsou podložena opatření, odůvodňovat přijatá rozhodnutí tak, aby byla v souladu se zákonem, a představit schéma pro částečné kompenzace lidem postiženým koronavirovou krizí. Pokud vláda alespoň částečně vyjde vstříc, jsou Piráti ochotni jednat o kratším přechodném období.

"Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nebudeme hlasovat pro prodloužení. Současně si uvědomujeme to, že situace byla výrazně ovlivněna rozhodnutím Městského soudu v Praze. V návaznosti na to, pokud alespoň částečně vláda vyjde vstříc našim podmínkám, tak jsme ochotni i ve spolupráci se zbytkem opozice jednat o tom, že nouzový stav by se prodloužil o kratší přechodnou dobu," řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Strana TOP 09 s prodloužením nouzového stavu do 25. května nesouhlasí, ale je připravena v případě nutnosti termín posunout. Představitelé TOP 09 oznámili, že dnes požádají vládu, aby do konce května připravila odškodňovací zákon. Ten má přinést jistotu pro všechny postižené opatřeními proti koronaviru, uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle STAN je odůvodnění nedostačující

"My jsme připraveni hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 10. května, to je náš návrh. V té době bude zasedat i schůze Poslanecké sněmovny, nebudeme kvůli tomu muset svolávat žádnou mimořádnou schůzi. Myslíme si, že to vládě dává dostatek času na to, aby připravila skutečně nosné argumenty pro to, zda je v České republice ještě skutečně nutné nouzový stav o další týdny prodlužovat," řekl předseda STAN Vít Rakušan.

První místopředseda STAN a šéf poslanců Jan Farský poznamenal, že vládní žádost o prodloužení nouzového stavu obsahuje zhruba dva odstavce, které by bylo možné považovat za odůvodnění požadavku.

Termín 25. května je podle něj nepřijatelný, protože vláda nepracuje s daty a žádná nepředložila, uvedl šéf hnutí. Měl též výhrady k nedostatečně organizovanému plošnému testování na koronavirus nebo k projektu takzvané chytré karantény. "Není žádná informace, jakým způsobem projekt běží, jaká data z něj jsou a zda to vede k tomu, že by na základě dat z chytré karantény časem mohla být rozvolňována některá ze silných restriktivních opatření," uvedl Rakušan.

Od vlády chce také znát plán nákupu zdravotnických pomůcek. Podle Rakušana nemá ministerstvo průmyslu jasný plán na pobídky a aktivizaci českých firem. K plánu ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), podle kterého by si firmy mohly případně odložit sociální odvody od května do července, Rakušan poznamenal, že by si uměl představit odložení do konce kalendářního roku. Návrh zákona by podle Maláčové mohl kabinet schválit za týden. Firmy by podle něj odvody musely uhradit do 20. září se sníženým penále, které by místo nynějších zhruba 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno procento.

Bude záležet na komunistech

Komunisté podle místopředsedy Stanislava Grospiče ve Sněmovně zřejmě podpoří prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru pouze o týden, nejvýše o dva. Ještě před hlasováním o žádosti menšinové vlády, kterou podporují, se podle poslance Jiřího Dolejše nicméně poradí. Podle prohlášení dalších stran bude záviset právě na komunistech, jak rychle se budou rozvolňovat restriktivní opatření přijatá kvůli koronaviru.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) premiér Andrej Babiš (ANO) s komunisty záležitost konzultoval, výsledek ale neprozradil.

Vojtěch na tiskové konferenci připustil, že kdyby Sněmovna odhlasovala pouze týdenní odklad ukončení krizového stavu, jak si představuje část opozice, vláda by o další prodloužení příští týden požádala.