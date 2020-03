Vláda zřejmě odmítne návrh SPD, zdanění zahraničních dividend je v rozporu s EU

Vláda zřejmě odmítne návrh poslanců SPD na zdanění dividend, které tuzemské firmy odvádějí svým vlastníkům do zahraničí. Podle vlády je tento návrh mimo jiné v rozporu s evropskou směrnicí. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu.

Srážková daň na dividendy by podle návrhu SPD by činila 15 procent. Dopadla by na zahraniční vlastníky, kteří nepřetržitě nejméně jeden rok drží v tuzemské korporaci aspoň desetiprocentní podíl.

V návrhu stanoviska uvádějí vládní legislativci, že návrh SPD je v rozporu se směrnicí EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Tato směrnice stanoví povinnost členského státu upustit od zdanění zisku, který mateřská společnost obdrží rozdělený od své dceřiné společnosti.

Mateřskou firmou se přitom podle směrnice rozumí společnosti jakéhokoli členského státu EU, který drží na základním kapitálu jiné společnosti nejméně deset procent. "Zisk rozdělovaný dceřinou společností její mateřské společnosti musí být osvobozen od srážkové daně," upozorňuje vláda.

Diskriminace na základě státní příslušnosti

Poslanci SPD tvrdí, že předloha není v rozporu se zásadami unijní dividendové směrnice. Argumentují tím, že odliv zisků z tuzemska je značný. "V České republice dochází k nadměrnému odlivu zisků do zahraničí, kdy jednou z forem je výplata dividend, jejichž prostřednictvím každoročně odtékají desítky miliard korun," stojí ve zdůvodnění předlohy. Odliv zisku místo jeho investování v Česku podstatně přispívá ke stagnaci hrubého domácího produktu, míní předkladatelé. Přínosy zdanění dividend pro státní rozpočet přesně neuvedli.

Předloha je podle nich sepsána tak, že od srážkové daně osvobozuje pouze dividendy vyplácené mateřským společnostem se sídlem v Česku. Zdanění by podle autorů nepostihlo všechny případy. Česko má totiž s mnoha státy uzavřenu smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Vláda také poukazuje na to, že novela je v rozporu se základními zásadami EU, konkrétně v rozporu zásadou zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. "Různé zacházení v daňových záležitostech pro dceřiné společnosti podle toho, zda mateřská společnost je nebo není daňovým rezidentem, zakládá v evropském kontextu přímou diskriminaci na základě státní příslušnosti," stojí v návrhu stanoviska.

Vláda se novelou z pera poslanců SPD bude teprve zabývat. Bez ohledu na to, jaký postoj zaujme, se předlohou budou zabývat poslanci. Zatím není jasné, zdali se k tomu ve zbytku volebního období dostanou.