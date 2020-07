Vládě začínají prázdniny, ministři se znovu setkají až 17. srpna

Pokud si to nevyžádá zhoršení epidemie koronaviru nebo jiná mimořádná situace, sejde se vláda na pravidelném zasedání až 17. srpna. Řekl to mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský. Příští týden začínají vládní prázdniny, během nichž zastupuje premiéra Andreje Babiše (ANO) v případě nutnosti vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO), která jako ministryně financí připravuje během prázdnin návrh rozpočtu na příští rok.

Práce čeká během tradičního volna také ministerstvo školství, které má v srpnu představit možnosti úprav školní výuky pro případ, že na podzim epidemie zesílí. Vláda zatím neschválila ani návrh tohoto úřadu na zavedení možnosti distanční výuky do legislativy. Návrh přitom počítá s rychlým legislativním schválením.

Součinnost Sněmovny předpokládá také v úterý představený záměr úpravy volební praxe pro říjnové hlasování do nových krajských zastupitelstvech a části Senátu. Ministerstvo vnitra chce vládě návrh předložit právě 17. srpna. Po diskusi s parlamentními stranami plánuje normu připravit 5. srpna. Do konce srpna by návrh mohly projednat obě komory Parlamentu, podle místopředsedy Sněmovny a KDU-ČSL Jana Bartoška se tak stane na mimořádné schůzi dolní komory.

Prezident Miloš Zeman dovolenou zahájil na začátku července, volno měl do počátku tohoto týdne. Většinu času chtěl strávit na zámku v Lánech. V úterý na Pražském hradě podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka přijal prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Ve středu bude jmenovat nové soudce, propůjčí generálskou hodnost plukovníku Pavlu Lipkovi a rektorkou Univerzity obrany v Brně jmenuje Zuzanu Kročovou.