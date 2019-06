Vladislavský sál poslouží komerci. Pronajala si ho známá firma

Správa Pražského hradu poprvé pronajala Vladislavský sál ve Starém královském paláci pro komerční účely. Historický prostor, který slouží při udělování státních vyznamenání či inauguraci prezidentů, příští týden využije proslulá francouzská módní značka Louis Vuitton. Firma tam uspořádá galavečeři pro své klienty a zahájí výstavu nové kolekce šperků. Napsal to server Aktuálně.cz. Za pronájem sálu a přilehlých prostorů zaplatí Louis Vuitton 605 tisíc eur včetně DPH, tedy zhruba 15,5 milionu korun.

"Mohu potvrdit, že dne 22. června se ve Vladislavském sále uskuteční galavečeře společnosti Louis Vuitton," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. Na Hradě slouží komerčním účelům Španělský sál, Míčovna či Rudolfova galerie, pro Vladislavský sál to podle Aktuálně.cz bude premiéra.

Ve smlouvě, kterou server cituje, Správa Pražského hradu výjimečně souhlasila s konáním akce Louis Vuitton s vědomím, že "bude spolupracovat se značkou, která je po celou dobu své existence spojena s kulturním dědictvím". "Správa Pražského hradu vnímá spolupráci jako potvrzení faktu, že Pražský hrad má v celosvětovém kulturním dědictví významné místo," uvádí se dále v dokumentu.

Louis Vuitton si podle vyjádření své pařížské centrály vybral Vladislavský sál, protože to odpovídá jeho politice spojovat své produkty s výjimečnými lokacemi a poskytovat svým klientům jedinečné zážitky.

Firma si při pořádání svých přehlídek, galavečeří a dalších akcí zakládá na tom, jaké místo pro ně vybere. V Česku chtěl za tím účelem dvakrát využít Karlův most, ale ani jednou se mu to nepovedlo, protože magistrát nedovolil uzavřít most pro veřejnost, uvedl server. "U jiné české památky ale Louis Vuitton uspěl, 8. září 2006 si pro firemní party zamluvil zámek v Hluboké nad Vltavou," napsal. Ve světě pak oděvní značka z Francie pořádala bankety na zámku ve Versailles, v Louvru či v římském paláci Galleria Colonna.

Přes 15 milionů korun nezaplatí firma jen za sobotní večer, k dispozici jí unikátní prostor královského paláce bude pět dní. Od středy do pátku jsou v plánu přípravy na slavnostní večeři, objekt pak podle smlouvy musí firma vyklidit do nedělního večera. Louis Vuitton využije coby zázemí pro občerstvení, technické zajištění akce či šatny i královské pokoje či Starou sněmovnu.

Vladislavský sál byl postaven jako trůnní sál českých králů za panování Vladislava Jagellonského, po němž je pojmenován. Je vrcholnou ukázkou pozdně gotické architektury. Byl místem pro korunovační hostiny, slavnostní holdy nastupujícím panovníkům a zasedání českých stavů. Konaly se v něm také rytířské turnaje, soudy a bazary. Po vzniku Československa se Vladislavský sál stal opět dějištěm nejvýznamnějších státních aktů.