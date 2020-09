Vládní zdravotní rada neměla připomínky k návrhu nouzového stavu

Vládní rada pro zdravotní rizika v úterý neměla připomínky k návrhu, aby vláda ve středu projednala vyhlášení nouzového stavu. Po videokonferenčním zasedání řekl hejtman Vysočiny pověřený vedením Asociace krajů Jiří Běhounek (bezpartijní za ČSSD). Zdůraznil, že vyhlášení nouzového stavu je v rukou kabinetu, vládní rada je pouze poradním orgánem. O možnosti znovu zavést kvůli epidemii koronaviru nouzový stav bude vláda jednat ve středu ráno.

"Rada vzhledem k vyčerpaným možnostem ministerstva zdravotnictví postupovat podle zákonných norem a po zkušenostech z jara, kdy bylo rozhodnutí ministerstva soudem zrušeno, neměla k myšlence jednáni vlády o vyhlášení nouzového stavu připomínek," uvedl Běhounek.

Babiš v pondělí uvedl, že ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) by měl v úterý vládní kolegy seznámit s návrhem na vyhlášení nouzového stavu. Sdělit by jim také měl, jaká opatření chce v rámci nouzového stavu zavést. Podle vicepremiéra Jan Hamáčka (ČSSD) by se nová opatření mohla týkat omezení hromadných akcí.

Nouzový stav vyhlašuje vláda, v případě nebezpečí z prodlení premiér, jehož rozhodnutí pak vláda může schválit, či zrušit. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Naposledy vyhlásila vláda nouzový stav kvůli šíření koronaviru 12. března. Poté byl postupně prodlužován, skončil 17. května. Opozice záměr znovu vyhlásit nouzový stav nepodpořila.

Nouzový stav i kvůli soudním sporům

O potřebě znovuzavedení nouzového stavu vládní představitelé začali mluvit zhruba od poloviny září. Prymula ještě jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví před týdnem řekl, že je na místě zvažovat jeho vyhlášení. Následně v úterý po svém uvedení do úřadu ministra médiím řekl, že vyhlášení nouzového stavu zatím není nutné. Nevyloučil ale tehdy, že by si to situace mohla vyžádat za jeden či dva týdny.

Nyní Prymula podle Respektu.cz žádá vyhlášení nouzového stavu i kvůli předchozím právním sporům kolem opatření, která na jaře vyhlašovalo ministerstvo zdravotnictví. Soud 23. dubna rozhodl o zrušení čtyř opatření ministerstva, která omezila volný pohyb, maloobchod či služby v provozovnách. Vláda pak musela omezení přijmout jako krizová opatření v nouzovém stavu.