Vládním koordinátorem strategické komunikace se stane Otakar Foltýn

Vládním koordinátorem strategické komunikace se stane bývalý náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn. Návrh na jeho jmenování dnes schválila vláda. Foltýn do práce nastoupí ve čtvrtek, odbor, který bude mít kolem deseti pracovníků, vznikne od začátku července. Foltýn to dnes řekl novinářům. Foltýn byl do funkce jmenován s účinností ke 30. květnu, upřesnil po jednání vlády vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

V postcovidové době a v momentu útoku Ruska na Ukrajinu se podle Bartoše ukazuje, že je strategická komunikace naprosto zásadní. "Hybridní válka vedená dezinformační scénou je jednou z velkých ohrožení všech demokratických států a má tendenci ovlivňovat volby v daných zemích," uvedl.

Podle Foltýna by první výsledky práce mohly být vidět v červenci. Cílem je informovat lidi o základních hodnotových tématech státu jednoduše a srozumitelně. Obsah práce je podle něj nadstranický, což koresponduje s tím, že je zřízen pod úřadem vlády a ne konkrétním ministrem. Jde o úřednickou, nikoli politickou pozici, dodal Foltýn. Práce koordinátora by měla být vyhodnocena po šesti měsících od vzniku.

"Budeme se snažit, aby ta komunikace byla autentická, pravdivá, ale zároveň zábavná a přitažlivá, aby byla schopna konkurovat algoritmům sociálních sítí. Měla by být pozitivní a rozhodně bude velmi upřímná," řekl Foltýn. Uvedl také, že nepožaduje žádný velký rozpočet. "Pokud budeme schopni komunikovat opravdu dobře, tak ten, kdo by měl šířit samotné narativy, tak by měla být média a případně samotní občané," doplnil.

Cílem je podle Bartoše předcházet různým nepřátelským vlivovým operacím, které směřují k destabilizaci státu či budovat důvěru v demokracii. Koordinátor bude podle něj aktivně nastolovat ve společnosti témata, která budou podporovat strategické cíle v oblastech zásadního národního zájmu.

Na vytvoření pozice koordinátora, který bude mít na starost vedle strategické komunikace i obranu před dezinformacemi a cizím vlivem, se dříve shodla koalice. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes před jednáním vlády řekl, že by byl nerad, kdyby byla funkce zúžena na boj proti dezinformacím. "Je to koordinace nějaké strategické komunikace a to je mnohem širší. Není to jenom boj, je to budování odolné společnosti," uvedl. Foltýnova role bude podle něj mimo jiné v koordinaci spolupráce mezi jednotlivými resorty.

Vláda loni v únoru zrušila post vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformace. Ve funkci tehdy po necelém roce od vytvoření skončil Michal Klíma, agenda boje proti vlivu cizí moci následně připadla poradci pro národní bezpečnost Tomáši Pojarovi. Podle Rakušana se od té doby situace vyvinula a struktury v resortech jsou mnohem silnější. Foltýn bude mít na jednotlivých ministerstvech partnery do diskuse, doplnil ministr vnitra.

Foltýn absolvoval důstojnický kurz na Vojenské akademii ve Vyškově a vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je expertem na mezinárodněprávní aspekty vojenských operací. V minulosti se zúčastnil vojenských operací v Kosovu i Afghánistánu. Od července 2022 do loňského února byl velitelem Vojenské policie, následně působil ve vojenské kanceláři Pražského hradu.