Vlakovou dopravu v Moravskoslezském kraji dalších deset let zajistí České dráhy

Vlakovou dopravu na regionálních tratích v oblasti Ostravska, tedy ve větší části Moravskoslezského kraje, budou i v příštích deseti letech zajišťovat České dráhy (ČD). Hodnota kontraktu činí 18 miliard korun a bude v tzv. režimu brutto, kdy národní dopravce zajistí vlaky, jejich provoz a údržbu, ale tržby za jízdné půjdou kraji. Novinářům to řekli zástupci ČD a kraje, kteří smlouvu, jež začne platit od prosince, v pátek podepsali v Ostravě.

Předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec uvedl, že firma v regionu masivně investuje, půjde o čtyři miliardy korun do nových vlakových jednotek, kterých bude postupně až 24. "Z těch 24 kusů bude 19 naprosto unikátních a bude se jednat o bezemisní čistě bateriovo-elektrická vozidla. Věříme, že jak je smlouva postavena, jsme schopni ta vozidla dostat do regionu ve velmi krátkém čase," řekl Krapinec. Smlouva je podle něj pro ČD stěžejní.

Bateriové vlaky, které budou jezdit v kraji, mají mít příští rok na českých kolejích premiéru. "Aktuálně jednáme s budoucím dodavatelem bateriových vlaků, tak abychom byli schopni dostát závazkům a nasadit je do grafikonu, tak jak je předjímáno, to znamená, je to přelom 2024/2025," řekl Krapinec. Do té doby podle něj bude pro bateriové vlaky hotova i dostatečná infrastruktura.

Náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO) řekl, že díky nové smlouvě se vyřeší i problém s údržbou starých vozidel, které už neplní nové přísné emisní požadavky. V kraji navíc začne jezdit řada nových přímých spojů, například z Ostravy do Nového Jičína, Budišova nad Budišovkou nebo Veřovic či z Krnova do Českého Těšína.