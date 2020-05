Vlaky a autobusy budou asi od 11. května znovu jezdit za hranice

Mezinárodní železniční a autobusová doprava by měla začít znovu fungovat od 11. května. Uvolnění vládního opatření, které cesty dopravců do zahraničí kvůli pandemii koronaviru zakazovalo, v pondělí vládě navrhne ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Oznámil to na twitteru. Zákaz platil od 14. března.

"Uvolňujeme restrikce i v dopravě. Navrhnu vládě od 11. května zrušit zákaz provozování mezinárodní drážní a autobusové dopravy. Pro překročení hranice tak bude možné využívat také autobusy nebo vlaky, které dopravci vypraví," napsal ministr.

