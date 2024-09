Vlastníkům lesů se zřejmě prodlouží lhůta pro obnovu lesů ze dvou na pět let

Vlastníkům lesů se zřejmě prodlouží lhůta pro obnovu lesů ze dvou na pět let. Počítá s tím novela lesního zákona, kterou dnes schválila vláda a kterou nyní dostanou k posouzení poslanci. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) má norma umožnit přírodní obnovu lesů, omezit náklady vlastníků i administrativní zátěž pro ně. Zároveň ministr zdůraznil, že novela nijak neomezuje pohyb veřejnosti po lese a sbírání klestí či lesních plodů.

Podle Výborného prodloužení lhůty pro obnovu lesů vychází z analýz kůrovcové kalamity. "Chceme ponechat maximální možnost, aby si příroda dokázala pomoci a les obnovit," řekl dnes po jednání kabinetu ministr. Zákon by také měl podporovat zvýšení biodiverzity lesů, což rovněž přispěje k jejich obnově.

Novela redukuje povinnosti kladené na vlastníky lesů, zachovává ale omezení množství těžitelného dřeva. Pro státní lesníky bude také povinné zachovat minimální podíl zpevňujících dřevin při obnově lesního porostu a zákon stanovuje minimální rozsah zásahů během vývoje a růstu porostů, a to do 40 let věku. Opatření lesníkům omezí hospodaření, návrh proto počítá s částečnou náhradou za zvýšené náklady.

Lesní zákon mimo jiné stanoví novou platbu za ekosystémové služby lesa. Platbu dostanou lesníci za plnění opatření, která zvyšují poutání uhlíku a mají pozitivní dopad na biologickou rozmanitost. Návrh předběžně počítá s tím, že mezi vlastníky rozdělí asi sedm miliard korun, k platbě má ale připomínky ministerstvo financí. Podpora má nabýt účinnosti v roce 2027, s vyplácením počítá ministerstvo zemědělství o rok později.

Ministerstvo také stanoví vyhláškou minimální množství těžebních zbytků, které bude muset lesník ponechat k zetlení. Za ponechání těžebních zbytků bude mít vlastník nárok na kompenzace.

Výborný zdůraznil, že zákon nijak neomezuje pohyb lidí v lesích. Odmítl dřívější výtky, že by novela měla omezit možnosti sběru klestí a lesních plodů nebo pohyb po lesních cestách. "Trváme na tom, že prostupnost lesů s výjimkou nejvíc chráněných ploch má být zcela volná," dodal.