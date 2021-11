Vlekaři v Krkonoších a v Orlických horách začali poprvé v sezoně zasněžovat

Vlekaři v hlavních střediscích Krkonoš a Orlických hor začali s příchodem mrazů v noci na úterek poprvé uměle zasněžovat sjezdovky pro nadcházející sezonu. Teploty v noci na hřebenech Krkonoš klesly až k minus deseti stupňům Celsia. V údolích, například v Peci pod Sněžkou, bylo kolem minus šesti stupňů. S dopoledním vzestupem teplot vlekaři sněžná děla postupně vypínali.

"Pokud to počasí umožní, budeme v zasněžování pokračovat tak, abychom mohli co nejdříve zahájit lyžařskou sezonu," řekla mluvčí krkonošského SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. Na Černé hoře vlekaři zasněžovali sjezdovky Anděl či Hofmanky. "Zasněžujeme všude, kde to teplota a vlhkost umožňují," uvedla Plchová.

Ve Špindlerově Mlýně vlekaři začali zasněžovat v areálech Svatý Petr a Medvědín. Špindlerovský skiareál plánuje zahájení sezony 10. prosince. Sněžná děla spustili vlekaři i v Mladých Bukách u Trutnova, v Herlíkovicích u Vrchlabí či v Deštném a v Říčkách v Orlických horách.

Loni se poprvé v Krkonoších a v Orlických horách lyžovalo 18. prosince, přičemž zahájení sezony tehdy záviselo na rozhodnutí vlády a nastavení epidemických opatření. Sezona pak kvůli vzestupu epidemie trvala jen devět dní do 26. prosince. V roce 2019, kdy epidemie koronaviru nebyla, se v Krkonoších poprvé lyžovalo 7. prosince. V roce 2018 lyžování začalo 30. listopadu.

Pro nadcházející sezonu zatím platí to, že podmínkou k nákupu skipasů u dospělých lidí, pokud nemají zdravotní výjimku, bude předložení potvrzení o očkování proti covidu-19 nebo doklad o prodělání nákazy v uplynulých 180 dnech. Negativní test na koronavirus stačit nebude. Na lanovkách a vlecích budou muset cestující dodržovat rozestupy 1,5 metru, pokud nepůjde o členy jedné domácnosti, žáky jedné školy a jejich dozor.