Vodáci budou moci plout s půl promile alkoholu, schválila Sněmovna

Vodáci budou moci zřejmě plout po vybraných úsecích tuzemských řek až s půl promile alkoholu v krvi bez hrozby pokuty. Do novely zákona o vnitrozemské plavbě to v pátek po rozsáhlé debatě zastánců a odpůrců vložila Sněmovna na návrh svého hospodářského výboru. Návrh musí ještě posoudit Senát. Návrh počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých plavidel. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.

Tolerance by platila pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Zároveň se bude vztahovat pouze na vůdce malých plavidel bez motoru. Odpůrci varovali, že prolomení nulové tolerance se může rozšířit i na další dopravní prostředky.

V minulém volebním období se stejný návrh objevil také, nebyl ale úspěšný. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v pátek řekl, že jeho úřad s nynějším návrhem souhlasí. Pro pozměňovací návrh hlasovalo 85 poslanců, proti jich bylo 34. Pro návrh byli hlavně poslanci ODS, SPD, TOP 09 a Piráti. Poslanci ostatních klubů nebyli jednotní; část z nich byla pro, část proti. Zákon má vstoupit v účinnost prvním dnem třetího měsíce po vyhlášení ve Sbírce, což by mohlo být až začátkem příštího roku.

Spoluautor návrhu Vojtěch Munzar (ODS) v pátek zopakoval, že návrh nezbavuje vodáky odpovědnosti za případné škody a za jejich jednání. "Tolerancí půl promile z nikoho nesnímáme žádnou odpovědnost," argumentoval ministr Kupka. Pokud zákon víc odpovídá realitě a životu, pak může mít nějaký respekt, míní. "Návrh není generálním pardonem pro opilce," řekl poslanec Munzar. Jde podle něj o ochranu těch, kteří to s pitím nepřehánějí.

Proti toleranci alkoholu se vyslovil například poslanec STAN Martin Exner. Popisoval svoje letošní zážitky ze sjíždění Vltavy, kde podle něj vodáci požívali alkohol nezřízeně. Uvedl, že neviděl žádné kontroly na alkohol. "Pokud napíšeme takový zákon a nebudeme ho vymáhat, tak jenom zaplevelíme náš právní řád," dodal. Také Vladimír Zlínský (SPD) varoval, že již nyní jezdí někteří vodáci značně opilí a ohrožují ostatní. Za zachování nulové tolerance se vyslovila i Zuzana Ožanová (ANO). "Z hlediska bezpečnosti je vhodné udržet si naši nulu na vodě, na silnici i ve vzduchu," argumentovala. Varovala, že za chvíli by mohli požadovat prolomení nulové tolerance třeba piloti rekreačních letadel. Rovněž její stranický kolega Milan Feranec varoval, že jde o prolomení nulové tolerance. "Tím otevřeme Pandořinu skříňku, přijdou další," upozorňoval.

"Dneska je tolerance nula, přesto se tam dějí tyhle věci," reagoval předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS). Návrh podle něj umožní dát si jedno nebo dvě piva slušným lidem.

Poslanci v pátek do novely vložili i další pozměňovací návrhy. Posunuli lhůtu pro výměnu již propadlých průkazů pro vůdce malých plavidel o rok. Místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO) zdůraznil, že těchto průkazů je velmi mnoho, a upozornil, že by zbytečně propadly. Státní plavební správa také podle dalšího přijatého návrhu nebude muset šetřit nehody malých plavidel bez vlastního pohonu, tedy kánoí a raftů.