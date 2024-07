Vodní elektrárna Vrané nad Vltavou u Prahy bude mít kompletně vyměněné bezpečnostní rychlouzávěry, které v případě nouze zastavují přívod vody k turbínám. První padesátitunový uzávěr technici namontovali loni, výměna druhé z dvojice obřích ocelových bezpečnostních pojistek přišla na řadu nyní. Portálový jeřáb vytáhl původní rychlouzávěr podobně jako loni za dvě hodiny. Míří ke sešrotování, nový dorazí k usazení koncem prázdnin. Naplno se turbína soustrojí roztočí opět v říjnu, informoval dnes ČTK mluvčí ČEZ Martin Schreier.

Za téměř 90 let provozu absolvovala vodní elektrárna Vrané nad Vltavou řadu modernizací. Jednou z mála částí, které zůstávaly původní, byly dva padesátitunové nýtované rychlouzávěry o rozměrech 6,1 krát 12 metrů. Mohutné ocelové desky umí při nenadálých situacích během necelých 30 vteřin zastavit vodu na cestě do přivaděče k turbínám, a zastavit tak provoz elektrárny.

Každou z turbín proteče za plného provozu každou vteřinu 90 metrů krychlových vody. To je množství, které by naplnilo olympijský bazén za 35 vteřin. "Abychom mohli v případě potřeby takovou masu vody rychle a účinně zastavit, potřebujeme spustit rychlouzávěry. I když práce našich předků byla svou kvalitou naprosto obdivuhodná, ty původní už by brzy přestaly splňovat nároky na bezpečnost. Kromě výměny druhého z rychlouzávěrů modernizujeme i jeho hydraulický ovládací systém a pojezdové kolejnice," uvedl vedoucí provozu vodní elektrárny Vrané Michal Kudrnáč.

Elektrárna Vrané byla vybudována v roce 1936 jako první velká vodní elektrárna na Vltavě. Je posledním stupněm vltavské kaskády a reguluje odtok vody do Prahy. Přispívá k vyrovnání hladiny a průtoku Vltavou pod velkými elektrárnami Slapy a Štěchovice a zároveň slouží jako dolní nádrž přečerpávací elektrárny Štěchovice II. Pro energetickou síť je ještě důležitější, že za necelé dvě minuty od vydání pokynu začne dodávat elektřinu domácnostem a průmyslovým podnikům ve středních Čechách.