Vojtěch chce od pátku regulovat návštěvníky v klubech, jsou rizikem.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce od pátku omezit počet návštěvníků hromadných akcí ve vnitřních prostorách, například v klubech. Lístky na ně se mají nově prodávat jen k sezení, nikoli k stání. Ministr to v pátek řekl poslancům v rámci debaty o vývoji epidemie koronaviru.

Vojtěch uvedl, že většina nakažených koronavirem je na rozdíl od jara ve věku 20 až 29 let. Mohou to být podle ministra lidé, kteří se nakazili právě na klubových akcích a mohou být zdrojem šíření nákazy i mezi rizikovými skupinami. "Vycházíme z rakouského modelu. Právě tyto akce v různých klubech jsou zdrojem šíření nákazy," uvedl Vojtěch.

Cílem je podle ministra zastavit aktuální nárůst počtu pozitivních na nemoc covid-19, který je vyšší než na jaře. "Nárůsty budou pokračovat i v následujícím období, čísla budou podobná současným nárůstům. Děláme určité modelace vývoje, slibujeme si zaváděním opatření stabilizaci situace," ujišťoval Vojtěch poslance.

Ministr připustil, že situace ohledně epidemie koronaviru není dobrá, ale podle něho se příliš politizuje. "Důvody pro nárůst počtu nakažených jsou různé," řekl Vojtěch. Upozornil na nesouhlas s nošením roušek s poukazem na osobní svobody. Přitom roušky, mytí rukou a rozestupy jsou podle ministra jedinou prevencí. Nedostatek pracovníků hygienických stanic dal za vinu minulým vládám, které počet hygieniků snížily o polovinu na zhruba dva tisíce.

Nošení roušek není buzerace, vysvětluje Hamáček

Vojtěch odmítl kritiku, že vláda přes léto nic nedělala, ale nijak nereagoval na výtky, že kabinet splnil jen zhruba polovinu červnových úkolů od Sněmovny. Poukázal na to, že připravila koncept nové chytré karantény a schválila zvýšení počtu pracovníků hygienických stanic o 134 míst. Vojtěch řekl, že nynější testovací kapacita je 20 700 testů denně a cíl je 25 000 testů. Odběrová místa mohou obsloužit denně až 17 tisíc lidí, spolu s mobilními týmy je kapacita kolem 20 tisíc odběrů, uvedl. Odběrových míst je 123 a počet se bude zvyšovat, dodal.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čeká ve vládě další debatu o svolání Ústředního krizového štábu, což premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá. Svolání štábu neznamená vyhlášení stavu nouze, zdůraznil před poslanci ministr. "Jsem přesvědčen, že obecně platí to, že pokud máme osvědčené mechanismy, měli bychom je používat," uvedl.

Hamáček také řekl, že je nutné znovu přesvědčit obyvatele o tom, že nemoc covid-19 může mít vážné dopady a nynější opatření proti šíření koronaviru nejsou "buzerace". Patří k nim nošení roušek v některých veřejných prostorách. Opatření by podle ministra měla přinést efekt zhruba za dva týdny. Jak uvedl, obává se toho, že pokud by se nepodařilo křivku nárůstu nakažených zploštit, Česko by se mohlo dostat do jarní situace Itálie nebo současné situace Izraele. Zastavovat ekonomiku a zavírat školy nechceme, dodal Hamáček.