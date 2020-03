Vojtěch: Hospitalizováno je 74 lidí s COVID-19, na JIP je 19 z nich

V Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) hospitalizováno 74 lidí s nemocí COVID-19. Na jednotkách intenzivní péče je 19 z nich, na mimotělním oběhu jedenáct a jeden muž ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) je na speciálním přístroji ECMO, který okysličuje krev. Ministr to v neděli řekl v televizi Prima.

České zdravotnictví je na tom podle náměstka Romana Prymuly lépe než Itálie. "Není to otázka jen plicních ventilací, ale i nedostatku kyslíku," řekl náměstek. Česko nové plicní ventilace objednalo, zásoby podle bomb s kyslíkem podle něj má připravené.

Zdravotníci podle Prymuly věnují obrovskou péči nakaženým ve vážném stavu. "Minulý týden jsem dostal informaci, že muž převezený do VFN selhává, že zřejmě zemře. Věnovali se mu s takovou péčí, že se stabilizoval," řekl Prymula. Nemocnice pro něj od americké firmy Gilead získala povolení použít experimentální lék remdesivir, ale zatím z USA nedorazil. Česko podle Prymuly požádá, aby firma povolila mít v tuzemsku nějakou zásobu, aby odpadlo čekání na transport.

Přísná karanténní opatření by se podle náměstka ministra Romana Prymuly mohla začít rozvolňovat zřejmě od poloviny dubna, protože ekonomiku velmi dusí. "Velikonoce zřejmě nebudou takové, jako jsme zvyklí. Budou bez návštěv a bez kostelů," řekl ministr. Na hranicích budou opatření podle Prymuly nejspíš trvat déle.

Jako jedno z posledních chce ministerstvo rušit také uzavření škol. Podle ministra to bude zřejmě na přelomu května a června. Náměstek Prymula uvedl, že by bylo zřejmě možné nějak uspořádat maturitní zkoušky. "Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin," řekl.