Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření

Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Řekl to na pondělní tiskové konferenci. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované.

"Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa," řekl ministr. Prodejny podle něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce budou bezesporu jedno z posledních rušených opatření, dodal.

Nikdo podle něj nemůže čekat, že během měsíce se všechno vrátí do normálu. "Po otevření obchodů bude asi 14 dní na vyhodnocení, pak by mohly přijít další kroky," řekl ministr s tím, že zřejmě mezi nimi vždy bude dvoutýdenní odstup.

"Bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se řídit promořování tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření," řekl Vojtěch. Nadále budou podle něj striktní omezení pro ochranu rizikových skupin, zejména seniorů.

Testování populace

Kolik lidí v populaci onemocnění prodělalo, třeba i úplně bez příznaků, podle ministra není možné odhadovat. Některé země uvádějí jednotky procent, ministr zmínil i 40 procent. "Nikdo to nedokáže odhadnout, uvidíme to na základě připraveného testu reprezentativního vzorku populace," řekl. Vybraných pět tisíc lidí chce stát otestovat v Praze a také na Olomoucku, kde byly na počátku epidemie uzavřené obce. Začít by se mělo v řádu dní.

Prozatím bylo v Česku vyšetřeno více než 85 000 vzorků a pozitivně vyšel test téměř 4600 osobám. Reálně to podle ministra znamená přepočteno na testované osoby asi o 10 až 15 procent méně. Jde tedy asi o 72 000 až 76 000 otestovaných lidí. "I v jiných státech se reportuje počet otestovaných vzorků, aby to bylo mezinárodně srovnatelné. Data o testech se ale očisťují, měla by být tento týden," doplnil ministr. V posledních dnech se v Česku, vyjma neděle, testovalo přes 6000 vzorků. Cílem je podle Vojtěcha 15 000 vzorků za den.

Vycestování ze země

Ústřední krizový štáb navrhne vládě zrušit zákaz vycestování z České republiky od 14. dubna. Češi by ale mohli vyjet ze země jen v odůvodněných případech. Hranice mají být dál uzavřené, fungovat budou nadále vybrané přechody. Po jednání stálé pracovní skupiny štábu to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Podle Hamáčka by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější.

"Z našeho pohledu to rozhodně není rozvolnění pohybu, ale odstranění plošného zákazu," prohlásil Hamáček. "Velmi zpřísňujeme podmínky pro návrat," dodal. Policie bude každého evidovat a hygiena nařídí karanténu.

Pravidla pro pendlery

Návrh krizového štábu podle něj počítá také s novými pravidly pro takzvané pendlery. Nemuseli by pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni. Nadále by měl platit zákaz vstupu cizinců do země.

Štáb také vládě navrhne, aby se mohla zastupitelstva scházet i kvůli běžnému chodu obce a krajů. Budou ale muset dodržet příslušná bezpečnostní opatření, řekl Hamáček.

Zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.

Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem potrvají do půlnoci pátku 24. dubna. O prodloužení vnitřní ochrany hranic o 20 dnů rozhodla minulou středu vláda.