Vojtěch pod palbou v Aréně Jaromíra Soukupa. Zdravotnictví vysává soukromá sféra

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa ministra zdravotnictví za hnutí ANO 2011 Adama Vojtěcha, bývalou první náměstkyni ministra zdravotnictví Lenku Tesku Arnoštovou za ČSSD a lídra kandidátky ODS pro komunální volby Bohuslava Svobodu. Do studia přišel také poslanec za KSČM Leo Luzar.

Hned v úvodu pořadu se moderátor a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup zaměřil na hlavní události, které proběhly minulý týden. Jako první si vzal na paškál rozhodnutí České národní banky, která zpřísnila pravidla pro hypotéky. "Vím, že to není z oblasti zdravotnictví, ale co si o tom myslíte?" zeptal se Soukup Vojtěcha.

"Upřímně k tomu rozhodnutí nejsem nakloněn. Myslím si, že náš bankovní trh je zdravý, nemáme žádné problémy. To rozhodnutí ale znamená, že se lidé střední třídy nebudou moci dostat k hypotéce," vyjádřil se nesouhlasně ministr zdravotnictví. Stejný názor sdílela bývalá první náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová za ČSSD.

"Přiznám se, že mně se to to taky nelíbí, ale to je tak jediné, co s tím můžu dělat. Toto rozhodnutí bude mít velký vliv na dostupnost bydlení. Osobně očekávám od vlády, či magistrátů a jiných příslušných institucí, aby udělaly také krok B. Musíme podpořit nájemní bydlení, a hlavně urychlit stavební zákon a vystavování bytů; čím více se bude stavět, tím více budou byty dostupnější," uvedla.

Následně se řešilo palčivé téma živnostníků. Jaromír Soukup uvedl, že ti to mají v Česku velmi těžké. Nicméně nedávno si všiml příspěvku premiéra Andreje Babiše na Twitteru, ve kterém stálo, že za poslední rok se zvýšil počet živnostníků. "No, já jsem si dal tu práci a ta data jsem si vyhledal. Je pravda, že vzniklo 3700 nových živnostníků, nicméně 3500 zase skončilo. No nevím, jestli 200 je rapidní nárůst," poznamenal s nadsázkou a za potlesku diváků moderátor.

Na jeho slova navázal Leo Luzar, který se však rozhodl komentovat Babišovu aktivitu na Twitteru. "Já bych řekl, že je absolutně nešťastné, aby se vrcholný politik vyjadřoval prostřednictvím twitteru. To je tragédie," poznamenal nesouhlasně.

Ke slovu se také dostal Svoboda z ODS, který se nechal slyšet, že minulá vláda živnostníkům spíše podrazila nohy, než aby jim pomohla. "Zátěž je pro živnostníky neuvěřitelná. Mladí lidé se bojí podnikat, protože mají strach z toho, že zkrachují. Raději volí zaměstnání, kde mají dobrou mzdu a žádné starosti. Navíc, je šílené, když musí mít na všechno poradce, aby se nedostali s prominutím do kriminálu," poznamenal.

Špatná dostupnost

Poté, co se probraly aktuální události, moderátor načal nové téma, které zajímá všechny České občany - zdravotnictví. A začalo se zostra. Problematika vyvolala velký ohlas jak u diváků, tak i u samotných hostů.

Jako první chtěl Soukup vědět, co si myslí ministr zdravotnictví o financování sektoru, na který dohlíží. "Potřebujeme nutně jasná pravidla pro financování. Řekl bych, že je to pokřivené tak dvacet let a my potřebujeme, aby naopak bylo jasné. Potřebujeme revizi," odpověděl mu Vojtěch.

Následně Jaromír Soukup položil otázku, která vyvolala mezi ostatními hosty vášně.

"Mýlím se, když řeknu, že soukromé velké firmy si vyzobávají ve zdravotnictví to, na čem se vydělá a zbytek nechávají veřejnému sektoru?" zeptal se za potlesku diváků a souhlasného pokyvování Arnoštové moderátor. "Nemyslím si, že se to dá říct takhle paušálně," odpověděl mu Vojtěch.

Následně se však ke slovu dostala Arnoštová. "Já s vámi tedy souhlasím, je opravdu rozdíl mezi státními a nestátními subjekty," uvedla. Zároveň se "opřela" do pojišťoven, které podle ní má garantovat smluvní síť, ale tuto roli má většinou na starosti stát.

Téma zdravotnictví vyvolalo obrovskou debatu. Zejména mezi zástupcem ODS a KSČM, kteří se spolu neshodli. Obecně se všichni účastníci shodli, že je zdravotnictví podfinancované a mělo by se s tím něco urychleně udělat. Zejména zastavit úniky peněz a hlídat, jakým způsobem s financemi jednotlivé nemocnice nakládají.

Vojtěch také poznamenal, že právě z toho důvodu podnikl personální změny v ostravské fakultní nemocnici a rovněž kontroly auditů. "Je důležité, aby bylo naše zdravotnictví transparentní. Já si myslím, že jsou rezervy v nemocnicích a jak hospodaří. Proto bych se rád zaměřil na kontrolu ředitelů, protože to nikdo nedělá," uzavřel téma Vojtěch.

Velkým problémem je také regionalita. Většina lékařů je totiž dostupná ve větších městech. Problémy nemá Praha ani Středočeský kraj, ale na Karlovarsku už je situace horší. "Dostupnost jako taková je v naší zemi mimořádná," uvedl Svoboda, kterého doplnil ministr zdravotnictví Vojtěch. "Problém ale nastává ve chvíli, kdy žijete mimo větší města."

