Vojtěch: Příští týden začne sebereportování pozitivně testovaných

V týdnu od 21. září by mělo být spuštěno takzvané sebereportování. Pozitivně testovaný člověk na onemocnění covid-19 vyplní webový formulář s informacemi o svých kontaktech. Na tiskové konferenci po pondělním jednání vládní Rady pro zdravotní rizika to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O možnosti zavedení sebetrasování hovořil minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO).

"Chtěli bychom to spustit v týdnu od 21. září s tím, že daný člověk, který je pozitivně otestován, dostane o tom informaci a obdrží webový formulář, kde bude moci vyplnit informace o svých kontaktech, že se setkal s rodinným příslušníkem, pracovním kontaktem. Vyplní telefonní číslo, popíše stav," uvedl Vojtěch, podle kterého to bude znamenat významnou časovou úsporu pro hygieniky v následném trasování kontaktů. "Dnes to funguje tak, že (hygienici) musí volat pozitivnímu a potom v rámci rozhovoru sděluje člověk kontakty," dodal ministr.

Kvůli náporu nových případů má problémy s trasováním pražská hygienická stanice, vedle armádních mediků jí začali na dálku pomáhat i zaměstnanci hygien dalších krajů. O změně systému trasování kontaktů nemocných s covidem-19 se mezi hygieniky podle ředitele krajské hygienické stanice v Liberci a bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty diskutuje už delší dobu.