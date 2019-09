Vojtěch v Duelu Jaromíra Soukupa: Lékaře z Ukrajiny potřebujeme

V pondělí do Duelu Jaromíra Soukupa zavítal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Nebojí se diskreditace kvůli odvážným personálním krokům? Jaký má názor na legalizaci marihuany nebo co říká na úlohu zahraničních doktorů v českém zdravotnictví?

Soukup si Adama Vojtěcha váží především za odvahu, s níž provedl jako ministr personální změny v čele velkých nemocnic, a tak ho zajímalo, jestli se na něho už něco našlo, co by ho zdiskreditovalo. "Pokud je někde problém, tak se musí řešit," komentoval ministr s tím, že kroky, které označil Soukup za odvážné, byly potřeba. "Tlaky jsou velké, ale doufám, že odolám. Točí se tam hodně peněz a působí tam různé skupiny lidí. Když děláte personální změny, tak nejste zkrátka příliš oblíbení," řekl Vojtěch, který má na svědomí odvolání několika ředitelů, mezi nimiž byli i jeho ministerští předchůdci.

Moderátor se poté podělil s diváky se svými zkušenostmi ze zahraničí. Konkrétně jmenoval USA a Španělsko. V tomto srovnání podle něj vychází české zdravotnictví velmi dobře. Vojtěch s ním souhlasil. Nehrozí ale usnutí na vavřínech, tázal se Soukup. "Stále se pohybujeme kolem čtrnáctého místa v Evropě, což je mírný posun oproti letům minulým," odpověděl ministr za hnutí ANO. Jste spokojený se svou činností na ministerstvu? "Nechci se hodnotit, ať to posoudí jiní. Ale jsem ministrem jen krátce - rok a půl," odmítl být Vojtěch konkrétnější a uvedl, že tohle se dá objektivně posoudit až po skončení ve funkci.

Odbory často připomínají, že ve zdravotnictví jsou nízké platy. "Ty stále rostou, nárůst je letos jedenáct procent. Podobně tomu bylo i v předchozích letech," okomentoval ministr. "Doháníme historický dluh. Je správné, že ve zdravotnictví platy rostou," ocenil pracovníky v oboru a pokračoval. "Snažíme se dotovat praktické lékaře a stomatology v oblastech, kam bychom je normálně nedostali. Třeba zubaře. Těch je málo. Ti například zmiňovali, že se jim nevyplatí peníze z pojišťoven. Pracujeme na tom. V příštím roce se situace zlepší, hradíme i více péči pro děti," sliboval Vojtěch.

Soukup následně citoval šéfa stomatologické komory Romana Šmuclera, že lidé si za zkažené zuby mohou sami a měli by péči platit ze svého. Ministr přesto sliboval, že se ohledně tohohle vedou jednání, která by měla vést ke zlepšení situace.

Vojtěch pak mluvil o zjednodušení systému ve zdravotnictví. Zmínil jeho elektrifikaci a také bloudění pacientů mezi lékaři. To v souvislosti s tím, že Češi k nim chodí mnohem častěji než třeba v sousedním Rakousku - a to v průměru jedenáctkrát za rok oproti šesti návštěvám na jih od nás. "Pracujeme na tom, aby praktik mohl předepsat například léky, které teď předepsat nemůže, a pacient tak nemusel k dalšímu lékaři," nabídl jednu z cest.

Lékaři ze zahraničí mohou někde pomoct

Češi nemají k zahraničním lékařům důvěru, dále řekl Soukup. "Je to ale pro mnohé nemocnice řešení, ale jde o zanedbatelný počet," ujistil Vojtěch, že procento posil z cizin není v českém zdravotnictví vysoké. "Některým nemocnicím to pomůže. Jde o to, aby byli lékaři kvalitní, aby splnili podmínky. Neudělají aprobační zkoušku na čtyřikrát, nemohou pokračovat dále," vysvětloval Vojtěch. "Ale neplyne ta nedůvěra z toho, že čeští lékaři utíkají do zahraničí a právě za ně přicházejí například z Ukrajiny?" ptal se Soukup. "Lékaři sice do zahraničí odchází, ale já si všímám i opačného trendu, že se i vracejí," popsal Vojtěch.

Došla řeč i na další restriktivní kroky ministerstva - a to v oblasti propagace některých výrobků - jmenovitě alkoholu a tabákových výrobků. "Omezení reklam na cigarety už platí, na alkohol ještě regulovány nejsou. Děti ovlivňuje reklama, její omezení může ovlivnit jejich chování. Postupujeme na doporučení mezinárodní lékařské organizace," vysvětloval zástupce hnutí ANO.

Posledním tématem, které moderátor nadhodil, byla legalizace marihuany a zmínil obavy, že se může stát podobně problematickým byznysem jako alkohol či cigarety. Vojtěch s ním souhlasil, že se tak může stát a taková změna by mohla vést k horšímu. Zmínil Piráty, kteří naopak jsou pro její legalizaci. "Konopí má být povoleno pouze ze zdravotních důvodů, kde může pomoci," uvedl a nabídl příklad z USA. "Například v Coloradu z čísel vidím negativní důsledky, za dobu, kdy je zde marihuana povolená zákonem, tam došlo k nárůstu kriminality i dopravních nehod," uzavřel Adam Vojtěch pondělní vydání pořadu Duel s Jaromírem Soukupem.