Volání v metru je zase dostupnější, signál je v dalších stanicích

Cestující v pražském metru mohou od pondělí využívat mobilní síť LTE na lince C od Roztyl až na Nádraží Holešovice. Informoval o tom pražský dopravní podnik (DPP) a firma T-Mobile. Dosud signál sahal jen po stanici Muzeum. Pokrytý je také úsek mezi Bořislavkou a Nemocnicí Motol na trase A. Celkem je zatím v metru LTE signál v 16 stanicích a přilehlých tunelech, kompletně má být pokryto do začátku roku 2022.

Na dalších čtyřech stanicích zatím operátoři spustili pokrytí signálem ve zkušebním provozu, v dalších týdnech jej budou ještě dolaďovat. Do konce března příštího roku se má síť rozšířit do dalších 16 stanic na trasách A a B, uvedly dále obě firmy. Nově bude signál v šesti stanicích na trase A mezi Muzeem a Dejvickou a v deseti mezi Smíchovským nádražím a Palmovkou.

"V metru máme tři hlavní priority: novou trasu D, revitalizace a bezbariérovost stanic a v neposlední řadě pokrytí všech úseků metra vysokorychlostní mobilní sítí LTE," uvedl ředitel DPP Petr Witowski. Technici operátorů síť v metru budují v noci v době necelých tří hodin, kdy vlaky nejezdí.

Od počátku pokryta by mohla být i připravovaná nová linka D. "Konsorcium operátorů si úspěšně vyzkoušelo spolupráci na trasách A, B i C, a je připraveno zkušenosti využít při pokrývání trasy D. Rádi bychom se do příprav výstavby nové trasy zapojili hned od počátku, což výstavbu učiní opravdu efektivní," uvedl za za Konsorcium operátorů Lubor Žatko z T-Mobile a Slovak Telekomu.

Dozorčí rada DPP loni v dubnu schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Původně operátoři hovořili o tom, že celou stávající síť metra pokryjí do konce roku 2022. Nyní počítají s termínem o rok dříve.