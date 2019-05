Volili i politici. Shodují se na důležitosti a doufají v zájem

V Česku ve 14 hodin začaly v pořadí čtvrté volby do Evropského parlamentu. V prvních hodinách po otevření volebních místností se účast různí, někde je i deset procent, jinde naopak mizivá. Během odpoledne hlasovali i předsedové všech devíti stran zastoupených ve Sněmovně a prezident Miloš Zeman. Přejí si, aby volební účast byla vyšší než před pěti lety, kdy přišlo 18,2 procenta voličů. Analytici předpokládají, že účast zřejmě nebude vyšší než čtvrtinová.

Zeman odevzdal hlas s manželkou Ivanou tradičně v základní škole v Praze-Lužinách. Podle něj jsou evropské volby i testem spokojenosti s českou politikou, řekl. Uvedl také, že pokud lidé k volbám nejdou, riskují, že jiní lidé k volbám jdou a "udělají jim peklo na zemi".

Premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s manželkou Monikou odevzdal svůj hlas v Průhonicích u Prahy. Novinářům předseda hnutí ANO následně řekl, že jde o nejdůležitější volby do Evropského parlamentu. ANO jde do voleb s cílem vyhrát, jinou variantu by považoval za neúspěch. Podotkl, že Evropská unie má na Česko velký vliv, projekt je úspěšný, ale musí se reformovat. Čeští europoslanci by podle něho měli vystupovat jednotně ve prospěch Česka. Za klíčové úkoly označil boj proti ilegální migraci, sestavení racionálního rozpočtu a dobudování vnitřního trhu.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který volil v Mladé Boleslavi, odhaduje, že volební účast by mohla být vyšší, než předpokládaly průzkumy. Podle něj výsledky voleb také ukážou, zda se Evropská unie začne hádat a rozpadat.

Předseda TOP 09 a zároveň lídr společné kandidátky TOP 09, STAN a dalších uskupení Jiří Pospíšil uvedl, že volby mají význam pro budoucí chod EU, jsou ale i symbolem pro vnitřní politiku ČR. Babiš a vláda jeho hnutí ANO a ČSSD by měli dostat žlutou kartu, míní. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan odevzdal hlas v Kolíně, za úspěch by považoval přes 12 procent hlasů pro koalici STAN s TOP09 a regionálními partnery.

Předseda lidovců Marek Výborný volil v Heřmanově Městci, očekává účast kolem 20 procent. Za dobrý výsledek by považoval obhájení tří mandátů. Před unií podle něj v současností stojí významné úkoly. V první řadě je to vyřešení odchodu Velké Británie, dlouhodobě také klimatické změny a boj se suchem, což se dotýká celé Evropy.

Předseda KSČM Vojtěch Filip hlasoval v Českých Budějovicích, byl by rád kdyby strana získala dva nebo tři europoslance. Evropská unie podle něj potřebuje změnu a neměla by sledovat zájmy USA, řekl novinářům.

Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, který odpoledne volil v Praze 8, jde ve volbách o to, zda si Česko zachová svobodu a suverenitu, nebo se rozplyne v "multikulturním superstátu Evropské unie".

Předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala by byl ve volbách do Evropského parlamentu spokojený se ziskem čtyř mandátů pro ODS, výsledek ale nechce předem odhadovat. Řekl to poté, co vhodil hlas do volební urny v brněnských Černých polích.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil volby za velmi důležité. Rozbití evropského projektu není v zájmu Česka, zdůraznil před novináři poté, co odevzdal svůj hlas v jedné z volebních místností v Praze 2.

Hlasování skončí ve 22 hodin. Volební místnosti se opět otevřou v sobotu v 8 hodin a volby potrvají do 14 hodin. Výsledky ale budou zveřejněny až v neděli hodinu před půlnocí, protože se musí čekat na konec hlasování ve všech zemích Evropské unie.

Lidé si mohou vybrat budoucí europoslance z rekordní nabídky 39 stran, hnutí nebo jejich koalic, které nominovaly přes 840 kandidátů. Na Česko připadá 21 křesel v Evropském parlamentu, který má 751 členů. V minulých volbách získaly ANO, ČSSD a TOP 09 se STAN po čtyřech europoslancích, KDU-ČSL a KSČM po třech europoslancích, ODS dva a Svobodní jednoho.