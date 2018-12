Vondra k úmrtí Bushe: Odešel velký muž, pomohl Česku na Západ

Ačkoli americký prezident George Bush starší v Bílém domě působil pouze jedno volební období, výrazně pomohl České republice v cestě za samostatností a demokracií, míní někdejší velvyslanec v USA Alexandr Vondra. Po oznámení Bushovy smrti řekl, že se tento politik postavil na konci 80. let proti návrhům svého ruského protějšku Michaila Gorbačova, které by svázaly možnost zemí střední a východní Evropy se svobodně rozhodnout o svém bezpečnostní uspořádání. Odešel podle něj velký muž, aristokrat politiky.

"Měli jsme obrovské štěstí, že v přelomovém období konce 80. a začátku 90. let byl v Bílém domě jako americký prezident George Bush. Byl to on, kdo odmítl přistoupit na některé požadavky Michaila Gorbačova, které by svázaly možnost zemí střední a východní Evropy se svobodně rozhodnout o svém bezpečnostní uspořádání. A jako jediný z tehdejších západních politiků měl důsledný postoj v tomto. Jiní v západní Evropě by zřejmě neváhali za jednotu Německa přistoupit na cokoliv," uvedl Vondra.

Bush byl podle něj v tom nejlepším slova smyslu aristokratem politiky. "Chápal, o co všechno se hraje, a můžeme mu být vděčni, že později naše cesta do Severoatlantické aliance byla schůdná a relativně hladká," konstatoval.

Jako přítel prezidenta Václava Havla Vondra připomněl i vztah těchto dvou osobností. "On navázal hluboké přátelství s Václavem Havlem, stýkali se, i když už on potom prezidentem nebyl. Havel za ním jezdíval do jeho letní rezidence na břehu Atlantiku a až do konce Havlova života se vzájemně ctili," uvedl Vondra. Připomenul také, že Bush od Havla po zásluze dostal nejvyšší české státní vyznamenání.

"Odešel velký muž, sice vládl jenom jedno prezidentské období, ale významně se zasloužil o to, že jsme dnes plnou součástí Západu," uzavřel.

Vondrův předchůdce na postu velvyslance v USA Michael Žantovský označil Bushe za jednoho z posledních opravdových džentlmanů světové politiky. "Když se podíváme na dnešní prezidenty, ať už v USA, nebo jinde včetně u nás, tak ten způsob a styl je úplně jiný," řekl České televizi (ČT). Bush byl podle něj nesmírně laskavý, milý a otevřený člověk.

Připomněl první návštěvu Havla v USA v únoru 1990, kdy Bush někdejšího československého prezidenta přijal v Bílém domě. Žantovský míní, že to byla ještě významnější událost, než nadcházející listopadová návštěva Bushe v Praze. "Demonstrovala, že vztahy s USA se dostávají na zcela jinou úroveň a otevírají se zcela jiné perspektivy," podotkl.

Žantovský spolu s Havlem navštívili Bushe rovněž o dva roky později na jeho soukromém sídle v Maine. V té době už nebyl prezidentem. "Strávili jsme u něj den a noc, jeho manželka se o nás nádherně starala," řekl Žantovský. Atmosféra prý nebyla státnická, ale přátelská. Bush si Havla podle Žantovského nesmírně vážil a Havel amerického prezidenta oceňoval za roli, kterou sehrál na konci studené války. "Byl to velmi pevný a hezký vztah," dodal Žantovský.

Bývalý americký prezident George Bush starší umřel ve věku 94 let. V úřadu byl v letech 1989 až 1993, kdy se v Evropě hroutily komunistické režimy.