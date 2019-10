Vondráček v Duelu Jaromíra Soukupa o vyznamenáních i Babišovi

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

V úvodu pořadu Soukup upozornil na často zdlouhavé jednání Poslanecké sněmovny. "Je to zrovna akutní otázka ve sněmovně. Projednáváme daňový balíček, u kterého se projevují obstrukce ze strany opozice. My máme pro třetí čtení vyhrazené středy a pátky na pět hodin, a to lze při neomezené době obstruovat. Senát nám například vrací zákony automaticky, už to není o tom, že by si vybíral," postěžoval si a dodal, že už teď není možné vše projednat. "Během třetích čtení nebylo dříve zvykem tak dlouho hovořit, což je proti jednacímu řádu," řekl Vondráček.

V další části moderátor upozornil na volební preference hnutí ANO, které standartně oscilují okolo 30 procent. Dodal, že na to nemají vliv jakékoliv kauzy a hádky. Kdežto Piráti jsou v současné době na druhém místě a takzvaně navenek perou špinavé prádlo, čímž připomněl odvolání Michálka.

Svého hosta se zeptal, z jakého důvodu se hnutí ANO pohybuje tak vysoko a nemá viditelné problémy. "Velký vliv na to má náš předseda Andrej Babiš, který je přirozenou autoritou pro celé vedení. Dělají si z nás legraci, že jsme strana jednoho muže, ale vedení musí být silné. Když se něco řekne, tak se to i splní. Zvýšili jsme například důchody" vysvětlil Vondráček.

"Piráti ukazují jednoduché recepty"

Moderátor reagoval a uznal, že si podobný úspěch nepamatuje. Dodal, že Piráti neustále někoho kritizují a jsou v opozici. "V Praze Piráti ukazují, že jednoduché recepty a hesla prostě nefungují," uvedl.

Následně moderátor stočil téma hovoru k hlasování o výročních zprávách o hospodaření České televize. "Vyhověl jsme generálnímu řediteli a uspořádal jsme seminář, kde si to mohly strany vyříkat. Přišlo 46 poslanců, což je nevídaná věc, je to rekord, byla to malá sněmovna. Byly tam spíše výtky ke koncepci České televize," řekl.

"Zprávy z let 2016 a 2017 neobsahovaly žádné nesrovnalosti, to bylo v pořádku. Někteří však využívali zprávy, aby si mohli vyřídit účty z ČT. Na semináři jsme si však mnohé vyříkali," reagoval předseda poslanecké sněmovny.

Upozornil také na to, že je důležité kritizovat Českou televizi, protože kritiku považuje za zdravou. "Hospodaření je náročnější než před lety, protože je víc programů, například sportovní a zpravodajský kanál. To je důležité si uvědomit" dodal Vondráček.

Dalším tématem se stalo předávání státních vyznamenání. Soukupa zajímal Vondráčkův názor a zda mu někdo chyběl mezi vyznamenanými. "Nemám k tomu žádnou poznámku. To vyznamenání si zaslouží stovky lidí v České televize, takže je to velmi náročný výběr. U některých byl velmi výrazný potlesk, například, když přebíral vyznamenání tatínek zemřelého vojáka společně s jeho psem," vyjádřil se Vondráček.

Moderátor připomněl také seznam pozvaných hostů, který je v posledních letech častým předmětem diskuzí.

"Nepozvaných bylo letos více než by bylo na místě. Hluboce si vážím pana prezidenta, ale v tomhle s ním nesouhlasím. Je důležité pozvat všech dvě stě poslanců, protože je to určitý hlas lidu a reprezentují je. To se týká také senátorů," svěřil se.

Dodal, že už tento nesouhlas sdělil panu prezidentovi a chystá se s ním o tom ještě jednou promluvit ještě jednou. "28. říjen by měl být dnem kdy odložíme zbraně a jako vlastenci oslavíme náš den," uzavřel Vondráček.