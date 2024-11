Vondrášek: Omezení vyšetřování přestupků by mohlo výrazně snížit zátěž policistů

Přenesení vyšetřování přestupků proti státní správě a samosprávě na správní orgány či zjednodušení vyšetřování přestupků proti majetku a občanskému soužití by mohlo snížit administrativní zatížení policistů o desítky procent. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl policejní prezident Martin Vondrášek.

Šéf policie bude usilovat o to, aby ministerstvo vnitra zpracovalo věcný záměr zákona o přestupcích. Omezení byrokracie je spolu s lepšími platovými podmínkami pro policisty jedním z požadavků, na kterém se vedení policie shodne s odboráři.

"Jestliže nebudeme odvážní a neprosadíme prvky oportunity do našeho právního systému, tak prostě agendy výrazně nezredukujeme," prohlásil Vondrášek. Policisté podle něj rozsáhle vyšetřují některé přestupky a poté zjištění předávají správním orgánům. Ty by si přitom mohly vést vyšetřování samy. Omezit by se podle něj daly i další policejní úkony, které policisté zajišťují pro soudy a státní zastupitelství a lze je dělat elektronicky, či vyšetřování škodních událostí.

Policejní prezident se v pondělí sejde se zástupci Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů. Budou jednat také o pracovní skupině, která má omezení policejních agend na starost. Ve čtvrtek bude s odborovými organizacemi jednat i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Někteří policisté tento týden protestovali proti nedostatku členů sboru a přetěžování policistů, rostoucí byrokracii a nízkým nástupním platům. Neudělovali například pokuty v případech, kdy jim to zákon dovoluje. Další protest plánují odbory na 21. listopadu.

Rakušan předminulý týden uvedl, že příslušníkům bezpečnostních sborů by se měl příští rok zvednout plat o 1500 korun, policejní odbory nicméně požadují růst o 2200 korun, což odpovídá růstu objemu financí na platy bezpečnostních složek o 6,9 procenta. Organizátor protestů Martin Červenka dříve uvedl, že protestující žádají zvýšení platů o 4000 korun.

V Česku sloužilo k počátku října podle údajů policejního prezidia 40.418 policistů, služebních míst bylo 46.162. Na krajských ředitelstvích bylo 38.303 služebních míst a obsazených jich bylo 34.299.