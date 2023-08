Vondráškův výrok o smyšlených oznámeních znásilnění byl podle Rakušana nešťastný

Výrok policejního prezidenta Martina Vondráška o tom, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou často smyšlená, považuje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) za nešťastný.

Policie se podle něj v přístupu k obětem sexuálních trestných činů objektivně lepší. S policejním prezidentem se plánuje ve čtvrtek sejít. Rakušan to dnes řekl v rádiu Impuls.

Rakušan uvedl, že s Vondráškem o výroku telefonicky hovořil. "Je to výrok smolný a nešťastný, a to právě kvůli tomu, že Martin Vondrášek jako policejní prezident prosazuje edukaci policistů na všech úrovních," řekl ministr. "Je mi to líto, protože Martin Vondrášek není člověkem, který by si myslel, že nemají oběti domácího násilí cokoli oznamovat," dodal Rakušan. Zdůraznil, že kdokoli, kdo je obětí jakéhokoli typu násilí, by se neměl bát věc policii oznámit.

"Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát," řekl Vondrášek v pořadu Spotlight. "Kriminalista musí brát v potaz opravdu několik verzí a přitom musí být dostatečně empatický a udělat všechno pro to, aby nedošlo k sekundární viktimizaci oběti," uvedl policejní prezident.

Vondráškova slova vyvolala kritiku veřejnosti, například advokát Daniel Bartoň serveru Aktuálně.cz řekl, že podle jeho zkušeností je smyšlených oznámení o znásilnění nejvýš 12 procent. Podíl křivých obvinění je podle něj navíc u sexuálních trestných činů stejný jako u jiných skutků. Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem na síti X (dříve twitter) uvedla, že Vondráškovův výrok je "plivnutí do tváře všem obětem sexualizovaného násilí, které byly na služebnách sekundárně viktimizovány".

Podle Amnesty International je v České republice každý rok spácháno zhruba 12.000 znásilnění, policii je ale ohlášeno zhruba pět procent případů. Policie v loňském roce podle svých statistik evidovala 880 případů znásilnění.

Vondrášek v dnes zveřejněném prohlášení uvedl, že slovní spojení "velmi často" nebylo šťastné. "Takové případy se však dějí a kolegyně a kolegové musí při prověřování pracovat i s touto možností. Vždy se tak ale musí dít s maximální citlivostí, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí," uvedl. Oběti trestných činů se podle něj nesmějí bát skutky oznamovat.

"Musím se ale ohradit proti zavádějícím tvrzením vytrženým z kontextu, která jsou používána ve veřejném prostoru a která se snaží vyvolat dojem, že mám hodnoty nastavené zcela opačně, než tomu ve skutečnosti je," napsal Vondrášek.