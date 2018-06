Vrátili spornou dotaci na Čapí hnízdo? Imoba: Bez komentáře

Firma Imoba z holdingu Agrofert v pondělí neuvedla, zda vrátila padesátimilionovou dotaci na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Coby nástupnickou společnost původního příjemce dotace ji k tomu vyzval Úřad regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy, lhůta pro dobrovolné vrácení peněz vyprší v pondělí 4. června.

Pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné dotaci čelí trestnímu stíhání premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

"My tu věc nebudeme komentovat, protože není co komentovat," řekl bez dalších podrobností mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Ani mluvčí úřadu regionální rady Klára Fronková se nechtěla vyjádřit, zda byla dotace vrácena, nebo ne. Odkázala na tiskovou zprávu, kterou chce úřad v příštích dnech zveřejnit. "Budeme k tomu tento týden vydávat tiskovou zprávu a jinou informaci podat nemohu," řekla Fronková.

Výzvu k dobrovolnému vrácení sporné dotace poslal úřad 4. května. Peníze měla Imoba poslat do 30 dní. V opačném případě jí hrozí zahájení správního řízení, které bude mít formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje. Ředitel dotačního úřadu Kamil Munia v únoru uvedl, že úřad k tomu bude potřebovat právní výklad. Už dříve se úřad přihlásil k případné škodě v rámci trestního řízení.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér Babiš i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a jeho dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. v létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.