Vražd přibývá, kriminalita v Česku roste

V Česku loni vzrostla kriminalita o 3,5 procenta na 199 221 trestných činů. Policie objasnila - tedy navrhla státnímu zástupci podání obžaloby - u 105 994 z nich, což představuje 53,2 procenta. Kriminalita stoupla ve všech krajích s výjimkou Libereckého a Zlínského. Vražd policisté řešili o 27 více než předloni - 143. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedl ředitel kriminální policie Michal Foit.

Nárůst kriminality označil Fojt za drobný. "Trend, který byl od roku 2013, kdy kriminalita meziročně klesala, samozřejmě nemohl jít donekonečna. Jednou musel přijít den, kdy se ten klesající trend zastaví a dojde k nějakému drobnému nárůstu. Není to nic dramatického, je to 3,5 procenta. Uvidíme, jak se kriminalita bude vyvíjet do budoucna dál," řekl novinářům.

Také zvýšený počet vražd není podle Foita v kontextu posledních pěti let zásadním vybočením z průměru, který se pohybuje kolem 135 až 140 případů ročně s objasněností okolo 97 procent. "Předloňský rok byl trochu extrémní tím, že došlo k dost zásadnímu poklesu (vražd) oproti předchozímu období," vysvětlil ředitel současný nárůst případů. Neobjasněno podle něj průměrně zůstane čtyři až pět vražd ročně.

Ze 143 trestných činů vražd bylo loni 81 dokonaných, 56 ve stadiu pokusu a šest ve fázi přípravy. Nejčastějším motivem zůstaly osobní vztahy.

Největší podíl trestných činů - 51,3 procenta - loni tradičně tvořily činy majetkové. Nejčastějším násilným činem bylo úmyslné ublížení na zdraví.

Kybernetická kriminalita

Loni rovněž pokračoval trend vzrůstající kybernetické kriminality. "Hodně trestných činů přechází do kyberprostoru, kde jsou páchány podvody nebo mravnostní trestná činnost," řekl k tomu Foit. Upozornil také na to, že provedení trestných činů bývá promyšlenější než dřív. "Skupiny pachatelů jsou stále sofistikovanější, dochází k páchání trestné činnosti se zahraničním prvkem. Jedná se o skupiny zahraničních pachatelů, kteří se dopouštějí trestné činnosti jak na celém území České republiky, tak i směrem do zahraničí," popsal.

Před loňským rokem se kriminalita v ČR naposledy zvýšila v roce 2013 po lednové amnestii, kterou vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus. Tehdy vzrostla o sedm procent na více než 325 tisíc trestných činů a více než polovinu pachatelů tvořili recidivisté.