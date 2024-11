Vrchní soud potvrdil dva roky pro dívku za schvalování střelby a přípravu vraždy

Za schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) a přípravu vraždy spolužaček si mladistvá dívka odpyká dvouletý trest vězení. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil rozsudek brněnského krajského soudu, proti kterému se dívka odvolala.

Případ se odehrál v Jihomoravském kraji, krajský soud vynesl rozsudek 12. srpna. Jednání u vrchního soudu bylo s ohledem na věk obžalované dívky kromě vyhlášení rozhodnutí neveřejné. Za schvalování střelby na filozofické fakultě dosud podle informací ČTK nebyl pravomocný trest vězení uložen.

Mladistvá před soudem čelila provinění z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, souzena byla také kvůli schvalování trestného činu a z přípravy vraždy. První dva skutky spočívaly podle spisu v tom, že v diskusi na sociálních sítích schvalovala útok na FF UK, při které loni v prosinci student školy zabil 14 lidí a poté se zastřelil. Zároveň vyhrožovala, že se dopustí něčeho podobného, protože nenávidí lidi. Zodpovídala se také z přípravy vraždy. Podle spisu plánovala, že usmrtí po příchodu do školy tři své spolužačky, z nich jedné bylo méně než 15 let.

"Soud musí vyslat signál společnosti, že podobné jednání (schvalování střelby a přípravu vraždy) nelze tolerovat," zdůvodnil zamítnutí odvolání člen senátu vrchního soudu, podle kterého nepodmíněný trest odpovídá závažnosti jednání mladistvé a není nepřiměřeně přísný. Obžalovaná dívka se hájila tím, že o vraždě pouze uvažovala, což není trestné. Podle soudu ale činila konkrétní kroky, aby své spolužačky usmrtila. Nejdříve je chtěla zastřelit a když se jí nepodařilo sehnat střelnou zbraň, tak hodlala použít nůž. Soud mladistvé nařídil psychiatrickou léčbu ústavní formou.

Podle státní zástupkyně Petry Duškové policie díky získaným informacím včas zasáhla a dívku zadržela 2. ledna v jejím bydlišti. Připravovanou vraždu spolužaček chtěla spáchat o den později, kdy děti měly po vánočních prázdninách znovu usednout do školních lavic. "Bylo velkým štěstím, že policie po útoku na filozofické fakultě měla v hledáčku tyto agresivní projevy na sociálních sítích a zabývala se jednotlivými příspěvky, vyhodnocovala je a nebrala je na lehkou váhu. Jedním z jejich autorů byla i tato mladistvá a jím (policistům) se podařilo velmi rychle detekovat, kdo to je, kde bydlí a velmi rychle ji doma vyhledat a zajistit," podotkla.

Dívka podle Duškové vraždu opravdu připravovala. Nejprve oslovila kamaráda, který vlastnil airsoftovou střelnou zbraň. "Myslela si, že je skutečná, takže požadovala její zapůjčení. On jí ale zbraň nepůjčil," uvedla Dušková. Dívka poté požádala o zapůjčení brokovnice svoji spolužačku, jejíž otec nebo dědeček tuto zbraň údajně vlastnil. "Když ani tam neuspěla, tak se rozhodla, že by vlastně použila běžný kuchyňský nůž, který měli doma," dodala.

Znalci uvedli, že dívka v zátěžových situacích vykazuje verbální agresivitu. Psycholožky, do jejichž péče se dostala kvůli předchozímu sebepoškozování, ji označily za časovanou bombu. Za přípravu vraždy a schvalování střelby na filozofické fakultě se mladistvá obžalovaná po svém zadržení sice omluvila, avšak podle odborníků nešlo o spontánní akt a vážně míněnou sebereflexi.

Přípravu vraždy podle krajského soudu spáchala s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, a to na dvou nebo více osobách a zároveň na dítěti mladším 15 let, za což by dospělému hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. V případě mladistvých je sazba poloviční, přičemž horní hranice nesmí převyšovat pět let.

Střelba na FF UK, kterou dívka podle spisu schvalovala, se odehrála ve čtvrtek 21. prosince 2023 odpoledne v sídle fakulty na náměstí Jana Palacha v centru Prahy. Souhlasné reakce s činem vraha se objevily na sociálních sítích hned po střelbě. Policie vzápětí oznámila, že se na tyto projevy zaměří. Podle informací ČTK však dosud trest vězení uložen nebyl. Naposledy letos v září Obvodní soud pro Prahu 1 uložil třiadvacetiletému muži za schvalování střelby trest 250 hodin veřejně prospěšných prací.

Tyto projevy kriminalisté potírají i téměř rok od tragické události. Na začátku října zadrželi osmnáctiletého studenta, který podle nich vyhrožoval svým spolužákům vystřílením třídy jedné ze škol v Praze 8. Veřejně také dával najevo, že si chce pořídit zbrojní průkaz a opakovaně před svými spolužáky souhlasil s tragickou střelbou na pražské fakultě.