Všech 48 testů na koronavirus bylo negativních

Všechny výsledky testů na koronavirus v Česku jsou k úternímu ránu negativní. Odborníci jich zatím provedli 48. Na svém twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Celosvětově je nakažených více než dvacet tisíc lidí, zemřelo 425 osob. První oběť koronaviru zaznamenali v Hongkongu.

Všechny výsledky testů na koronavirus jsou k dnešnímu ránu negativní. Odborníci Národní referenční laboratoře jich celkem provedli 48. - Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 4, 2020

Do české statistiky je už započítána i pětice Čechů, kteří se do vlasti vrátili v noci na pondělí. Z Číny do Evropy je dopravil francouzský vládní speciál. Ani u nich testy koronavirus nepotvrdily. Dál ale zůstanou dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce.

České úřady evidují ještě více než sto občanů Česka, kteří se chtějí vrátit z Číny do vlasti. Tito lidé však nejsou v ohnisku nákazy koronavirem. Pokud by se nestihli vrátit před nedělním přerušením leteckých spojů s Čínou, stát bude připraven vyslat pro ně vládní speciál.

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že počet potvrzených případů bude dál stoupat, protože tisíce odebraných vzorků se zkoumá.

Belgie hlásí nakaženého

Jeden z devíti Belgičanů, kteří byli v neděli letecky evakuováni z čínského města Wu-chan, je nakažen novým typem koronaviru. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na belgické zdravotnické úřady. Podle zpráv z belgického tisku Belgičané vracející se v neděli z Číny letěli stejným francouzským letadlem, kterým bylo evakuováno také pět Čechů a dva Slováci.

Sérii testů na koronavirus podstoupilo všech devět navrátivších se Belgičanů. Výsledky testů, provedených ve vojenské nemocnici v Bruselu, byly u osmi z nich negativní, u jednoho pozitivní. O infikovaném pacientovi belgické úřady zatím neposkytly žádné podrobnosti, uvedly jen, že netrpí žádnými příznaky nákazy a že je v dobrém zdravotním stavu.

Koronavirus 2019-nCoV vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a někdy může způsobit i zápal plic. Podle dosavadních statistik umírají asi dvě procenta infikovaných. Lidé evakuovaní z Wu-chanu, odkud se nákaza šíří, jsou ve většině zemí umístěni do čtrnáctidenní karantény. Podle dosud známých skutečností trvá inkubační doba onemocnění 12 až 14 dní, většina nemocných dosud onemocněla do desátého dne.

Nákazu novým koronavirem zatím hlásí vedle Číny a čínských zvláštních správních oblastí dalších 25 zemí. Z Evropy to jsou Finsko, Francie, Itálie, Německo, Rusko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a Belgie.