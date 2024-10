Vstupenky na červencové závody MotoGP v Brně by mohly být v prodeji v listopadu

Vstupenky na závody MotoGP v Brně, které se pojedou příští rok v červenci, by mohly být v prodeji v listopadu. Novinářům to dnes řekl prezident pořádajícího Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. Návštěvnost očekává vyšší než v posledním ročníku před koronavirovou pandemií, kdy činila téměř 190.000 lidí.

Šťovíček dnes spolu s šéfem Automotodromu Brno Karlem Hubáčkem, primátorkou Brna Markétou Vaňkovou (ODS) a hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) podepsali memorandum o spolupráci týkající se podpory pořádání MotoGP.

Šťovíček usiluje o to, aby vstupenky byly v prodeji ještě před Vánocemi. Od závodů mistrovství světa, které se do Brna po pěti letech vrátí, si slibuje vysokou návštěvnost. "Po závodech je určitě nějaký hlad, zájem o ně se navíc zvyšuje i v jiných evropských státech. Brno má obrovskou výhodu v geografické poloze, je blízko ze Španělska i Lotyšska," míní.

Vedle prodeje lístků se pořadatel nyní zabývá i zajištěním ostrahy nebo marketingem. Za několik dní také plánuje podat žádost o dotaci od Národní sportovní agentury (NSA). "Počítám, že do konce roku bychom měli mít rozhodnutí vlády, zda akci podpoří a případně jakou částku stát poskytne," dodal Šťovíček. Premiér Petr Fiala (ODS) v létě uvedl, že půjde o vyšší desítky milionů korun.

Město i kraj podpoří závody ročně 35 miliony korun, což schválila v předchozích týdnech obě zastupitelstva. Dohromady 70 milionů poskytnou samosprávy každý rok po dobu pěti let, plyne z memoranda. Podle Šťovíčka je to v celkovém rozpočtu akce zhruba 25 až 35 procent. Primátorka Vaňková i hejtman Grolich se dnes vyjádřili ve smyslu, že konání MotoGP má v Brně podporu napříč politickým spektrem. Neočekávají tedy, že by příspěvek mělo v budoucnu něco ohrozit. Předpokládají zároveň, že se při konání závodů město i kraj zviditelní. Součástí propagace by měla být třeba loga na místech, která zabírají kamery.

Velká cena silničních motocyklů v Brně patřila dlouhá léta k největším sportovním podnikům v Česku. Počet návštěvníků v nejsilnějších letech překračoval 200 tisíc. Akce přesto pravidelně končila ztrátou v desítkách milionů korun, kterou způsobil vysoký tzv. zalistovací poplatek za zisk licence na organizaci závodů. Výše poplatku pro příští rok je již známá, přesnou částku pořadatelé sdělit nemohou.

"Jedná se o výši, která je běžná ve státech Evropy. Z původního požadavku se nám podařilo sjednat slevu, je to relativně slušný a přijatelný poplatek," řekl Šťovíček. Dodal, že ekonomika akce je postavená na příspěvku od samospráv, státu, příjmech z prodeje vstupenek a pomůže také skupina Creditas jako partner, případně další soukromí partneři.

Akci od roku 2016 pořádal spolek, jehož členy byly Brno, Jihomoravský kraj a regionální centrála cestovního ruchu. Velká cena se jela naposledy v roce 2020. Poté z kalendáře šampionátu brněnský podnik vypadl kvůli nedostatku financí na zaplacení zalistovacího poplatku, který v posledním roce činil zhruba šest milionů eur (asi 162 milionů Kč). Promotérská společnost také požadovala opravu dráhy odhadem za 100 milionů korun.

Tyto práce jsou stále aktuální. "Povrch dráhy je potřeba komplexně opravit. S tím začneme na jaře příštího roku, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí. Dále plánujeme také úpravy únikových zón pro jezdce a vylepšení areálu. Je toho hodně, počítáme s investicemi za desítky milionů korun," uvedl majitel okruhu Hubáček.

Součástí memoranda je také vyjádření zájmu vyvinout maximální úsilí pro ukončení soudních sporů vedených v souvislosti s insolvenčním řízením Spolku pro GP, který založily kraj a město. "Je to složitější, neboť účastníkem je i insolvenční správce. Automotodrom nemá možnost soudní spory ukončit, nicméně jednáme o tom," poznamenala Vaňková. Také podle Hubáčka je snaha na obou stranách.