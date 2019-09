Vtip, nebo dokonce drzost. Babiš cepoval ČSSD

Zařazení téma zdravotnictví na jednání koaliční rady považuje premiér Andrej Babiš (ANO) ze strany ČSSD za vtip, nebo dokonce drzost. Novinářům to řekl po jednání vlády. ANO se podle něj na večerní jednání koalice těší a na schůzce srovná činnost současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a jednoho z jeho předchůdců Svatopluka Němečka (ČSSD), který zasedal v koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL pod premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Podle sociálních demokratů je kvůli podfinancování ohrožena kvalita zdravotní péče. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že chce od Vojtěcha slyšet, jak bude situaci řešit. Expertka ČSSD na zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová novinářům řekla, že debata by se měla týkat především základního fondu zdravotních pojišťoven, v němž je 22 miliard korun.

Babiš uvedl, že se na jednání těší. "Téma zdravotnictví považuji ze strany sociální demokracie za pokus o vtip, nebo dokonce za drzost," řekl. Připomněl, že jako ministr financí v koaliční vládě s ČSSD a lidovci se svým tehdejším náměstkem Vojtěchem psal Němečkovi řadu dopisů. "Připomeneme, co jejich zástupce jako ministr dělal. Včetně netransparentních výběrových řízení, podivné zakázky ..." dodal Babiš.

Odbory a zástupci nemocnic, pacientů a dalších organizací nesouhlasí s rozdělením peněz do zdravotnictví pro příští rok. Peníze se podle organizací sdružených v takzvaný krizový štáb mají vzít z rezerv pojišťoven. Pojišťovny pro příští rok navrhly meziroční navýšení 25 miliard korun, odbory chtějí 45 miliard. Podle odhadů bude příští rok pro zdravotní péči 346 miliard korun. "Chápu, že odbory vyvíjejí velký tlak, protože zjistily, že jsou rezervy ve zdravotních pojišťovnách, a my taky ty rezervy použijeme, šest miliard korun použijeme, půjde do zdravotnictví 350 miliard," uvedl Babiš.