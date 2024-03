Výběr případů stíhání představitelů firem za podvodné vylákání velkých částek

Výběr případů, kdy byli v poslední době stíháni představitelé firem za podvodné vylákání velkých částek (policie stíhá v kauze investiční firmy WCA International jednoho člověka a firmu za podvedení více než 6000 klientů se škodou 2,1 miliardy korun; řazeno chronologicky):

Growing Way

- Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na začátku září 2021 oznámili, že obvinili z podvodu jednatele Growing Way, kterým je Ondřej Janata. Podle policie vylákal prostřednictvím nabídky investic z více než 4000 lidí celkem 1,5 miliardy korun. Firma Growing Way fungovala podle detektivů na základě takzvaného Ponziho schématu, nazývaného také letadlo či pyramida.V případu figuruje přes 4000 drobných investorů, Growing Way poslal Městský soud v Praze do konkurzu v prosinci 2021.

Cryfin

- Loni v létě začala policie stíhat tři lidi za investiční podvod a neoprávněné podnikání prostřednictvím společnosti Cryfin. Škodu způsobenou klientům kriminalisté vyčíslili na 1,1 miliardy korun. Podvedených lidí a firem evidovali 564. Firma nabízela investiční příležitosti na neregulovaném trhu s kryptoměnami, podle policie shromažďovala bez jakéhokoliv oprávnění peníze od veřejnosti "pod smyšleným příslibem správy, investování a následného nereálného zhodnocení odvíjejícího se od výše samotné investice". Peníze ale obvinění využili k financování svých nákladných životních potřeb.

- Předloni kriminalisté provedli v souvislosti s tímto případem rozsáhlou razii, při které zajistili zhruba deset milionů korun na účtech, virtuální měnu ethereum a nemovitosti v hodnotě zhruba 12 milionů korun. Na rozkrytí případu pracoval Finanční analytický úřad.

J.O. Investment

- Před soudem je nyní kauza pražské investiční společnosti J.O. Investment, ve které čelí tři muži obžalobě z podvodu a z úmyslné legalizace výnosů z trestné činnosti. Obvinění v případu nabízeli investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii a slibovali výnosy od 30 do 100 procent. Podle policie ale firma fungovala obdobně jako pyramidové hry, takže klientům vyplácela peníze z finančních prostředků jiných klientů. Obvinění podle policie ve skutečnosti nic neinvestovali a vylákané peníze používali hlavně na nákup drahých aut a dalších věcí či domů. Policie zajistila majetek za 1,3 miliardy korun.

- Státní zástupce v obžalobě tvrdí, že obžalovaní včetně majitele J.O. Investment Jakuba Ortinského podvedli nejméně 3757 lidí a 162 firem, přičemž z klientů vylákali téměř 2,4 miliardy korun. Čtvrtou obžalovanou je matka Ortinského, žalobce ji viní z nedbalostního praní špinavých peněz. Ortinský uvedl, že se necítí vinen. Loni v červenci Městský soud v Praze odročil projednávání případu naneurčito, předseda trestního senátu Kamil Kydalka totiž odešel na podzim do předčasného důchodu.

WSM

- Letos v lednu pražský vrchní soud potvrdil trest podnikateli Jiřímu Kubíčkovi, který podvedl téměř osm tisíc investorů a způsobil jim škodu dvě a čtvrt miliardy korun. Kubíček dostal osm let do vězení, musí zaplatit devět milionů korun a deset let nebude smět působit ve vedení firem. Muž zprostředkovával v letech 2012 až 2017 svým klientům v ČR a na Slovensku zřízení obchodního účtu k obchodování na devizovém trhu forex. Zájemcům nabízel licence ke svému vynálezu - robotovi, jenž za ně měl samostatně vyhodnocovat obchodní příležitosti.

- Kubíčkovy firmy ze skupiny WSM (v minulosti mj. sponzorovala druhou nejvyšší hokejovou soutěž) ale nikdy sofistikované roboty neměly, policie žádný takový software nedohledala. Celý systém fungoval jako takzvané letadlo a Kubíček vklady používal částečně pro sebe, částečně k tomu, aby celý systém udržel v chodu. Trestní řízení proti Kubíčkovi iniciovala Česká národní banka, trestní oznámení podal také Finanční analytický útvar. Na vyplacení přihlášených poškozených, kterých je ale pouze k sedmi stovkám, je podle žalobce k dispozici majetek ve výši zhruba 700 až 800 milionů.

Invest & Property Consulting (IPC)

- Začátkem letošního února uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej, že skupina podvodníků pod záminkou výhodných investic připravila své oběti nejméně o 600 milionů korun. Není ale vyloučeno to, že se počet poškozených i výše škody ještě zvýší. V kauze jsou stíháni za podvod čtyři lidé, kteří založili takzvaný neveřejný alternativní fond. Následně vybrali na investice od více než 1500 lidí minimálně 800 milionů korun, podle policie ale peníze zčásti použili pro osobní spotřebu, částečně pro provoz společnosti a pouze část pro investice.

- V případu byly zajištěny nemovitosti, luxusní vozidla a šperky nebo peníze v hotovosti celkem za asi 144 milionů korun. NCOZ v únoru neupřesnila, který fond v kauze figuruje. Ibehej uvedl jen, že v kauze byly loni v červenci provedeny domovní prohlídky. Podle dřívějších informací v médiích tehdy detektivové z NCOZ zasahovali v sídle investiční firmy Invest & Property Consulting (IPC) v pražské Jindřišské ulici, která se zabývala právě netypickými investicemi přes svěřenské fondy.

Xixoio

- Loni v prosinci zahájila policie stíhání dvou lidí a jedné firmy za podvod. Škodu způsobenou klientům vyčíslila na nejméně 353 milionů korun, poškozených zákazníků evidovala 2931. Obviněným lidem hrozí až deset let vězení. Mluvčí NCOZ Ibehej sice jména stíhaných neuvedl, podle médií ale policie při razii v listopadu 2022 zadržela zakladatele a majitele Xixoio Richarda Watzkeho a šéfa představenstva Henryho Ertnera. Po razii informovala policie o tom, že zajistila majetek v hodnotě zhruba 50 milionů korun včetně dvou aut a rodinného domu.

- Vyšetřovatelé tvrdí, že obvinění nabízeli pod nepravdivou legendou zhodnocení úspor zákazníků v podobě investic "do ekosystému XIXOIO". Investory údajně nepravdivě informovali o průběhu a výsledcích projektu, a to zejména pomocí prezentace firmy, která měla vytvořit dojem úspěšného budování ekosystému XIXOIO a růstu hodnoty tokenu XIX. Xixoio se už dříve hájila tím, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.

WCA International

- Policie dnes uvedla, že zahájila stíhání v kauze kolem investiční společnosti WCA International. Jednoho člověka a jednu firmu viní z podvodu se škodou ve výši zhruba 2,1 miliardy korun, poškozených klientů je přes šest tisíc. ČTK to sdělil mluvčí NCOZ Ibehej. Společnost frýdecko-místeckého podnikatele Matouše Poláka je nyní v úpadku. Za podvod se škodou velkého rozsahu hrozí pět až deset let vězení. Případ dozoruje olomoucké vrchní státní zastupitelství, obviněný zůstal na svobodě.

- Vyšetřovatelé uvedli, že firma nabízela veřejnosti investice do svých produktů a jejich prostřednictvím zhodnocování vkladů investováním do měnových párů, světových indexů, komodit, cenných kovů a obligací významných společností či start-upů a technologických nebo výrobních projektů. Organizátor podle Ibeheje naopak značnou část vkladů použil pro osobní potřebu - například k nákupu nemovitosti ve Spojených arabských emirátech, luxusních vozidel, motorového člunu, stříbrných slitků, telefonů a dále také k hrazení provozních nákladů obchodních společností, které ovládal.

- Firmu loni v únoru poslalo do konkurzu rozhodnutí pražského městského soudu. Věřitelé si pak v září odhlasovali řešení úpadku formou reorganizace. Asociace pro transparentnost investičního trhu již dříve k WCA uvedla, že jde o takzvaný alternativní fond. Ty sice eviduje Česká národní banka, ta ale nad jejich činností nevykonává dohled. Alternativní fondy nesmějí nabízet své služby a produkty veřejně a měly by cílit na kvalifikované investory. Typickými investory WCA byli ale často lidé důchodového věku. Jedním z věřitelů fondu je také šumavská obec Modrava, která do něj vložila stovky milionů korun.