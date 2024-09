Výběr údajů o současných povodních, které zasáhly Českou republiku (dnes byla oznámena pátá oběť):

Počet zasažených regionů:

- Nejvyšší stupně povodňové aktivity byly dosaženy na tocích v 11 ze 14 krajů České republiky, vyhnuly se Praze, Plzeňskému a Karlovarskému kraji. Situace se pomalu uklidňuje, velká voda se s výjimkou jižních Čech přesunuje z horních na střední a dolní toky. Některý ze tří povodňových stupňů platí na 76 místech v Česku. Situace po víkendových extrémních deštích se tak uklidňuje, ještě ráno bylo takových míst 104. Nejvíc překročená úroveň třetího stupně je na Lužnici. Třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň, platil kolem 21:00 na 18 místech, což bylo o deset méně než ráno. Nejvyšší stupně hlásí zejména měřicí stanice na Lužnici, Dyji a na dolním toku Labe.

Stav nebezpečí:

- Stav nebezpečí vyhlásily tři regiony, jako první v sobotu kraje Moravskoslezský a Olomoucký. V neděli se přidal Liberecký kraj na Frýdlantsku, kde ale stav nebezpečí skončil k dnešním 12:00. Vyhlášením tohoto stavu vedení kraje získává zvláštní pravomoci, například ukládat pracovní povinnost nebo možnost poskytnutí věcného prostředku pro řešení krize, umožňuje také nasazení vojáků.

Srážky:

- Od čtvrtka minulého týdne do tohoto pondělí napršelo v Česku v průměru 136,2 litru vody na metr čtvereční. V Čechách činil průměr 112,8 litru, na Moravě 183,4 litru na metr čtvereční. Bylo to více než při povodních v roce 1997, kdy tehdy na počátku července napršelo v Čechách průměrně 59,2 litru vody na metr čtvereční, na Moravě 174,6 litru a celorepublikový průměr činil 97,5 litru na metr čtvereční. Od čtvrtka 12. září do pondělí 16. září letošního roku zaznamenaly nejvyšší srážkové úhrny jesenické stanice Rejvíz a Červenohorské sedlo, kde napršelo 516,7 litru, respektive 491,2 litru vody na metr čtvereční. Nejvíc vody za jeden den spadlo od čtvrtka do pondělí na stanici Lipová-lázně, Pomezí. Za sobotu v této části Jesenicka napršelo 284,9 litru na metr čtvereční.

Počet evakuovaných:

- Od začátku povodní bylo evakuováno několik desítek tisíc lidí. Jen v Moravskoslezském kraji muselo ze svých domovů před velkou vodou odejít do bezpečí 15.000 lidí. Obyvatelé z některých evakuovaných části Ostravy se již budou moci postupně vracet domů.

Oběti:

- Povodně v Česku již mají pět potvrzených obětí. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) se nadále pohřešuje osm lidí. První obětí byla žena, která o víkendu utonula v říčce Krasovka na Bruntálsku, v pondělí přibyli dva mrtví v Krnově. Jedna oběť byla v Krnově nalezena v bytě, který byl úplně zaplavený, další pak v potoce. Dnes našli seniorku z Kobylé nad Vidnavkou, kterou v neděli ráno strhl proud ze zbořeného domu, když odešla z evakuačního centra. K páté oběti dnes Rakušan nesdělil podobnosti.

Výpadky elektřiny:

- Bez elektrické energie se ocitly stovky tisíc lidí, v neděli ráno to bylo zhruba 260.000 domácností, během následujících dnů jejich počet klesal. V úterý v poledne bylo bez dodávek proudu na 56.000 odběratelů, dnes ráno zůstávalo bez dodávek elektrického proudu přes 42.000 míst. Nejvíce odběratelů je bez proudu v Moravskoslezském kraji, zhruba 37.000, a v Olomouckém kraji, kde je to zhruba 5000.

Škody:

- Výše škod se zatím jen odhaduje, budou ale velmi vysoké a letošní povodně se zařadí mezi nejničivější živelní pohromy v moderní historii České republiky. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se celkové škody budou zřejmě pohybovat kolem 100 miliard korun. Zdůraznil ale, že na konečný odhad je zatím brzy, protože voda na všech zaplavených územích ještě neopadla. Ostrava má jen na infrastruktuře škody za miliardy korun. O miliardových škodách mluvil také primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO), v Opavě například povodeň zasáhla plochu o rozloze deset kilometrů čtverečních a 6500 staveb. Pojištěné škody v Česku dosáhnou podle prvních odhadů nejméně 17 miliard korun.

Pomoc:

- Na sbírková konta určená na pomoc lidem postiženým záplavami se dosud sešlo nejméně 95 milionů korun. Více než polovinu uvedené částky k dnešku vybrala organizace Člověka v tísni a téměř 20 milionů Charita ČR. Do pomoci lidem a obcím postiženým záplavami se zapojily i nadace tuzemských firem. Například Nadace ČEZ pro tyto účely vyčlenila deset milionů korun a zároveň vyhlásila zaměstnaneckou sbírku, jejíž výtěžek poté zdvojnásobí a rozdělí podle aktuálních potřeb. Nadace skupiny PPF a nadace rodiny Kellnerových, která skupinu ovládá, společně přispějí 100 miliony korun. Evropská komise v úterý dostala českou žádost o pomoc po záplavách prostřednictvím unijního systému civilní ochrany. Slovinsko poskytlo Česku deset velkých a 250 malých vysoušečů. Pomoc nabídlo více států.