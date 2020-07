Výbor podpořil jen rozpočtové přesuny peněz navržené komunisty

Sněmovna schválí ve vládní rozpočtové novele z poslaneckých úprav zřejmě jen návrhy KSČM na přesuny 2,3 miliardy korun. V souladu se stanovisky ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) to v pátek na plénu doporučil rozpočtový výbor. K ostatním pozměňovacím návrhům opozice, ale i koaliční sociální demokracie se výbor postavil záporně.

Vládní rozpočtová předloha zvyšuje letošní schodek na půl bilionu korun. Sněmovna by ji měla schvalovat ve středu.

Komunisté chtějí dát návrhem svého poslance Jiřího Dolejše z rozpočtové rezervy 1,75 miliardy korun na odměny zdravotníků v nemocnicích a v sociálních službách, 200 milionů na odměny zaměstnanců zejména dětských domovů a 50 milionů korun na odměny sociálních pracovníků v obcích. Navrhli také přidat z rezervy 300 milionů korun regionálnímu školství na pořízení digitálních učebních pomůcek a posílení takzvané zážitkové pedagogiky. KSČM ve Sněmovně menšinový kabinet ANO a ČSSD toleruje.

K rozpočtové novele poslanci podali více než 20 návrhů úprav v celkovém objemu asi 165 miliard korun. Záporně se výbor postavil například i k požadavkům sociálního demokrata Václava Votavy posílit rozpočet Správy státních hmotných rezerv o 460 milionů korun a kapitolu ministerstva školství o 1,5 miliardy korun na vzdělávání na dálku.

Piráti neuspěli

Výbor nesouhlasil třeba ani s návrhy Piráta Mikuláše Ferjenčíka na snížení rozpočtové rezervy a tím i schodku o 11 miliard, o 16 miliard nebo o 25 miliard korun. "Jsme přesvědčeni, že prostor na to je," uvedl pirátský poslanec. Ministerstvo financí ale ve svém vyjádření uvedlo, že výše rozpočtové rezervy je navržena tak, aby pokryla i případný výpadek rozpočtových příjmů.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vytkl vládě, že nechce šetřit na provozu státu. "Myslím, že to je od vlády nepromyšlená arogance vůči ekonomickému prostředí. Všechny firmy, které teď bojují o život, řežou své provozní náklady na dřeň," řekl. Poslanec ODS Jan Skopeček míní, že by vláda měla pomoci ekonomice snížením daňové zátěže. "Vidíme pouze v uvozovkách tupý nárůst výdajové strany rozpočtu," uvedl.

Schillerová řekla, že kdyby uskutečnila všechny návrhy opozice k návrhům zákonů reagujících na koronavirovou krizi, stálo by to 723 miliard korun. Uvedla také, že pokud by byl ohrožen i schodek 500 miliard, nenechá ho padat volným pádem a je připravena zaměřit se na nespotřebované výdaje z předchozích let a na vázání výdajů.

Rozpočtový výbor už dříve podpořil návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který snižuje vládní rozpočtovou rezervu o zhruba 100 miliard korun. Peníze přesouvá přímo do vybraných rozpočtových kapitol na konkrétní výdaje. Rovněž tuto úpravu by mělo plénum schválit.

Změny letošního rozpočtu vláda zdůvodňuje zmírněním ekonomických dopadů epidemie nového koronaviru. Původně měl činit schodek 40 miliard, posléze ho Sněmovna zvýšila na návrh kabinetu na 200 miliard a poté na 300 miliard. Nyní má vzrůst o dalších 200 miliard korun.