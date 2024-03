Vybrané peníze podle Fialy zatím stačí na nákup 300.000 kusů munice pro Ukrajinu

Dosud se podařilo vybrat dostatek peněz na nákup první dodávky 300.000 dělostřeleckých granátů pro pomoc Ukrajině, uvedl dnes na sociální síti X premiér Petr Fiala (ODS). Cílem české iniciativy je poslat daleko víc a hledání partnerů podle Fialy pokračuje. Práce a pomoc Ukrajině tímto nekončí, doplnil předseda vlády. Později v textové zprávě ČTK dodal, že zmiňovaná čísla jsou závazná a konkrétně přislíbena.

"Pokud stejnou měrou přispějí i všichni, kteří nám již sdělili, že se k iniciativě připojí, i když nemáme upřesněnou konkrétní částku, tak máme velkou šanci na dodání všech 800.000 kusů, jak o tom mluvil prezident," uvedl Fiala.

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek uvedl, že se podařilo shromáždit potřebnou částku na nákup 800.000 kusů dělostřelecké munice ze zemí mimo EU. Do pomoci, kterou iniciovalo Česko, se zapojí dalších 18 států. "K dnešnímu (čtvrtečnímu) ránu jsme shromáždili celkovou částku pro nákup veškeré munice, tedy těch 800.000 kusů," řekl.

Fiala však dnes potvrdil následné vyjádření poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara pro Deník N, že celkové náklady pokryté nejsou a prezident pravděpodobně mluvil o první dodávce. Premiér dnes uvedl, že se zatím vybralo dost peněz na nákup první dodávky 300.000 dělostřeleckých granátů. "V hledání partnerů pokračujeme, abychom mohli Ukrajinu i nadále podporovat ve statečném boji proti ruskému agresorovi," uvedl Fiala. Poděkoval všem zemím, které se dosud do české iniciativy zapojily.

Dodání munice na Ukrajinu bude podle vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného trvat několik měsíců. Řekl to dnes po poledni ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu. Podle něj jsou peníze od partnerů přislíbené, ale ještě nejsou na účtech subjektů, které budou munici nakupovat. Po převedení peněz bude nutné vyřídit ještě nějaké úřední náležitosti a vyřešit logistiku, vysvětlil Kopečný.

Nyní jde podle Kopečného o munici, která už je vyrobena. "V momentě, kdy se nám podaří shromáždit větší množství financí, tak se nebavíme jen o 800.000 kusech, (…) ale o výrazně větším množství munice, které jsme schopni dodat. A to už by bylo nejen to, co je někde naskladněno, ale i co bude v průběhu měsíců a let vyráběno," doplnil Kopečný.

O možnosti zakoupit ve třetích zemích dělostřelecké granáty pro Ukrajince informoval prezident Pavel na mnichovské bezpečnostní konferenci v polovině února. Řekl, že Česko v mimounijních státech lokalizovalo 500.000 kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300.000 kusů v sovětské ráži. Britský list Financial Times napsal, že nákup by měl stát 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard korun). Částky od jednotlivých států Pavel ve čtvrtek zmiňovat nechtěl.