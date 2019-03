Vybržďoval vůz a zavinil smrt dítěte. ÚS odmítl jeho stížnost

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Martina Kostnera, jenž si má odpykat 11 let za způsobení tragické nehody. Na D10 vybržďoval jiný vůz. Při havárii zemřel osmiměsíční chlapec, jeho rodiče se vážně zranili. Ústavní soudci označili stížnost za nepřípustnou.

Stížnost směřovala proti rozhodnutím Krajského a Vrchního soudu v Praze, nikoliv ale proti poslednímu usnesení Nejvyššího soudu, který odmítl Kostnerovo dovolání. Za takové situace nemůže ÚS o stížnosti věcně rozhodovat.

"Pokud by tak totiž učinil, podané ústavní stížnosti případně i vyhověl a napadená rozhodnutí orgánů veřejné moci zrušil, zůstalo by nenapadené rozhodnutí o posledním procesním prostředku nedotčeno, což by zjevně vyvolalo stav právní nejistoty," stojí v usnesení.

Za obecné ohrožení původně dostal Kostner u krajského soudu o dva roky nižší trest. Vrchní soud ale verdikt zpřísnil. Kostner navíc po opuštění věznice nebude smět devět let řídit. Musí také zaplatit hmotnou škodu přes 1,4 milionu korun.

Událost se stala 28. prosince 2016 u Brodců na Mladoboleslavsku. Kostner, který jel svým BMW rychlostí nejméně 130 kilometrů v hodině, prudce najel do levého pruhu před octavii a ačkoliv to dopravní situace nevyžadovala, začal prudce brzdit až do úplného zastavení. Řidič v octavii, který na zadních sedadlech vezl partnerku a malého syna, proto musel zabrzdit také.

Na nečekaný manévr stihli zareagovat řidiči tří aut za octavií, kteří strhli řízení a zabránili srážce. Řidič vozu, který jel za nimi jako čtvrtý, však do octavie zezadu narazil rychlostí 105 kilometrů v hodině, protože už nemohl vybočit do strany. Ženě na zadním sedadle náraz zlomil pánev a páteř, její dítě zemřelo po převozu do nemocnice kvůli vážným poraněním hlavy.

Obhajoba tvrdila, že příčinu dopravní nehody se nepodařilo jednoznačně prokázat. U odvolacího soudu navrhovala zproštění viny, anebo překvalifikování na usmrcení z nedbalosti kvůli "nesprávnému řidičskému rozhodnutí". "Není to žádná dopravní nehoda. Je to kriminální trestný čin spáchaný shodou okolností na dálnici a automobilem," konstatoval loni v březnu předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.