Výbuch munice v Libavé nepřežil jeden voják, dalších osm lidí je zraněných

Při výbuchu munice během plánovaného výcviku pyrotechniků ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku dnes zemřel voják. Dalších osm lidí - sedm vojáků a jeden občanský zaměstnanec - utrpělo zranění. Nikdo z nich není v přímém ohrožení života. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) po návštěvě zraněných v olomouckých nemocnicích vyloučila sabotáž a řekla, že šlo o tragickou událost. Příčiny a okolnosti výbuchu vyšetřuje Vojenská policie.

Výbuch nastal krátce po 11:00 v prostoru trhací jámy Čermná. Tragédie se podle Černochové stala ve chvíli, kdy vojáci munici likvidovali. Všichni zasažení byli čeští občané a příslušníci Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí, uvedlo ministerstvo obrany.

Dva zraněné dopravil do Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) vrtulník, mají středně těžká zranění a jsou hospitalizování na traumatologické klinice. Šest zraněných přijala Vojenské nemocnice Olomouc, vojáci utrpěli střepinová poranění. Tři už byli propuštěni do domácí péče.

"Nikdo nebyl v akutním ohrožení života. Tři jsme ošetřili v ambulantním režimu, odstranili jsme jim střepiny. Dva jsou přijati na oddělení k pozorování, zřejmě v úterý dojde k operačnímu zákroku, k odstranění střepin. Jeden musel být operován akutně, v současné době je již po operaci. Rozsah zranění byl lehký až středně těžký, střepiny nezasáhly žádné důležité životní orgány," řekl novinářům primář chirurgie olomoucké vojenské nemocnice Miroslav Najdekr.

Černochová odpoledne vyrazila na místo výbuchu a navštívila zraněné vojáky v obou olomouckých nemocnicích. Nikdo ze zraněných by podle ní neměl být v ohrožení života. "Všichni si přejeme, aby byli propuštěni co možná nejdříve bez nějakých vážných následků," řekla ministryně. Ministerstvo obrany už podle ní aktivovalo tým, který rodině zemřelého nabídne pomoc prostřednictvím vojenského fondu Solidarity.

Tragická událost se stala při cvičení pyrotechniků, vyšetřování vede Vojenská policie. Mezi zraněnými je jeden civilní zaměstnanec, podle Černochové by mělo jít o zaměstnance ministerstva obrany. "Jakmile bude mít Vojenská policie nějaké poznatky, bude veřejnost informovat. V tuto chvíli si veřejnost zaslouží informaci, že v prvotních momentech vyšetřování není žádné podezření na to, že by se jednalo o nějakou sabotáž nebo o něco, co by souviselo s mezinárodní situací, ale jde o velmi tragickou událost, ke které došlo při manipulaci," doplnila ministryně. Věří, že po vyšetření celé věci budou následovat taková opatření, aby se podobná tragédie neopakovala.

Soustrast pozůstalým a rychlé uzdravení zraněným vyjádřil po výbuchu premiér Petr Fiala (ODS), šéf nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš i další politici, stejně jako také náčelník generálního štábu Karel Řehka. "Dnes jsme ztratili jednoho z nás. Při výbuchu munice dnes na Libavé přišel o život náš voják, kolega a kamarád a několik dalších bylo zraněno," napsal na síti X Řehka. Vyjádřil upřímnou soustrast rodině a blízkým zemřelého a popřál brzké uzdravení všem zraněným. "Jednotce přeji, aby se s tou obrovskou ztrátou a bolestí dokázala co nejdříve vyrovnat," dodal.

Ve vojenském prostoru Libavá se pořádají výcviky profesionálních vojáků, aktivních záloh i dobrovolná vojenská cvičení. V Libavé se konají také výcviky ukrajinských vojáků, kteří v Česku cvičí v rámci asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu.