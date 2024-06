Výbuch v Libavé je podle Fialy tragický, vyjádřil soustrast pozůstalým

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes před odletem do Bruselu označil výbuch munice v Libavé, kde zemřel voják, za tragickou událost. Vyjádřil soustrast pozůstalým a popřál rychlé uzdravení všem zraněným, kterých je podle ministerstva obrany osm. Na místě už je ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Výbuch nastal krátce po 11:00 v prostoru trhací jámy Čermná ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku. Osm lidí je zraněných, mezi nimi sedm vojáků a jeden občanský zaměstnanec. Podle ministerstva obrany a armády se jedná výhradně o Čechy. Munice vybuchla při plánovaném výcviku pyrotechniků, všichni zasažení byli příslušníky Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí.

Zranění byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) a do Vojenské nemocnice Olomouc. Dva vojáci přepraveni letecky do FNOL utrpěli středně těžká poranění. Ostatní zranění jsou ve Vojenské nemocnici Olomouc, řekl dnes ČTK mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

"Tuto věc, jak k ní došlo, vyšetřuje Vojenská policie. To je vše, co se dá v tuto chvíli k celé nešťastné události říct," poznamenal Fiala.

"Zpráva o úmrtí českého vojáka mne zasáhla, mé myšlenky jsou s jeho rodinou. Upřímnou soustrast. Zraněným kolegům přeji brzké uzdravení bez trvalých následků," uvedla na síti X předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Zprávy o úmrtí vojáka Armády ČR ve vojenském prostoru Libavá mě zaskočily. Vyslovuji svou nejhlubší soustrast pozůstalým. A všem, kdo byli zraněni, přeji rychlé zotavení," napsal předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nezávislý)

Upřímnou soustrast rodině a přátelům zemřelého a přání brzkého uzdravení zraněným vyjádřil také bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), stejně jako expremiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.