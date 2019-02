Výbuch varny pervitinu: policie dopadla muže, který utekl

Náchodští policisté dopadli muže, který utekl z bytu těsně po výbuchu varny pervitinu. Varna explodovala 14. února v panelovém domě v Pražské ulici v Náchodě. Informovala o tom mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. Hasiči krátce po výbuchu mluvili o explozi plynu. V době výbuchu byla v bytě také pětatřicetiletá žena, která skončila v péči zdravotnických záchranářů.

Policisté podle Prachařové osmadvacetiletého muže zadrželi v neděli 17. února a v úterý ho soud poslal do vazby. "Po ošetření ve zdravotnickém zařízení jej policisté umístili do policejní cely a případ dále vyšetřují," uvedla Prachařová. Z vyšetřování také vyplynulo, že muž se do bytu nastěhoval krátce před událostí. "Ve výrobě pervitinu byl nováčkem," dodala.

Policie viní muže i ženu ze spáchání trestných činů obecného ohrožení z nedbalosti a z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Hrozí jim za to až pět let vězení.

Výbuch v bytě v nejvyšším patře domu vyrazil okna i s rámy. Nikdo jiný z okolních bytů ani z lidí venku před domem nebyl zraněn. V domě po výbuchu začalo hořet, ale hasiči oheň rychle uhasili. Pražskou ulici, kterou vede hlavní tranzitní silnice z Hradce Králové do Polska, policie kvůli odklízení následků exploze asi na 20 minut zastavila.