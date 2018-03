Vyhoštění Rusů z české ambasády? Babiš: Svět by se nezhroutil

Pokud by dnes Česko přistoupilo k vyhoštění Rusů z pražské ambasády, nešlo by o diplomaty, ale nedeklarované zpravodajce. Na Facebooku to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že svět by se v takovém případě nezhroutil. Babiš by se v pondělí měl sejít s kolegy z vlády a rozhodnout, zda diplomatickým krokem reagovat na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala nervovým plynem v Británii. Uvedl, že Česko by mělo být s Británií solidární.

"Už to označení diplomat je špatně. Jsou to ve skutečnosti lidi, kterým se říká nedeklarovaní zpravodajci," uvedl Babiš. Z Ruska je jich v Česku údajně nejvíc z celé Evropy. "A pokud si někdo myslí, že jim jde o dobro naší země, tak se šeredně plete. Navíc nás ruská strana skandálně obvinila z toho, že ten jed novičok se měl vyrábět u nás. Je to sprostá lež," uvedl. Vyhoštění by se netýkalo skutečných diplomatů, nebo dokonce velvyslance, sdělil.

Ve svém tradičním příspěvku na sociální síti Babiš napsal, že Británie má podporu ČR. "I když odchází z Evropské unie, musíme dělat všechno pro to, aby Evropa zůstala silná a jednotná. Plus samozřejmě Británie je významný člen NATO a z hlediska evropské i alianční bezpečnosti je zásadním partnerem pro ČR," dodal. Pokud Česko vypoví několik ruských zpravodajců, svět se nezhroutí, napsal.

Zdůraznil i solidaritu s unijními zeměmi. "Bez ostatních evropských zemí za zády bychom nevyjednali zrušení cel na ocel, což náš průmysl fakt potřebuje. Takže znovu opakuju, Británii musíme podpořit. Tečka. Nemůžeme v Evropě pořád jenom něco odmítat, a když je čas udělat jasné solidární gesto, tak zůstat stranou. Je potřeba, jak říká náš (vládní zmocněnec pro sport a bývalý hokejový reprezentant) Milan Hnilička, 'držet kabinu'," uvedl.

Summit EU minulý týden jednoznačně souhlasil s názorem britské vlády, že za incident je s největší pravděpodobností odpovědná Ruská federace. Zpravodajský web CNN o víkendu napsal, že dvacet členských zemí EU včetně Česka by mohlo vypovědět ruské diplomaty právě dnes. Babiš už dřív řekl, že ČR zvažuje vyhoštění jednotlivců z ruského diplomatického sboru. O plánu informoval prezidenta Miloše Zemana.

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Sergej Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Británie z otravy viní Rusko a vyhostila 23 ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.