Vyloučení Klause ml.? ODS to poškodí, ztratí voliče

Občanská demokratická strana vyloučila o víkendu poslance Václava Klause mladšího ze strany. Podle některých jejich představitelů se dlouhodobě s ODS názorově rozcházel. Podle politologa Jana Kubáčka šlo však spíše o hledání důvodů a o fakt, že dokázal Klaus ml. de facto přebít celé vedení strany. Zároveň dodal, že se ODS takzvaně "sobotkizuje". V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ nevyloučil politolog ani jeho kandidaturu na prezidentský úřad.

Opravdu se Václav Klaus ml. tak moc odklonil od programu ODS? Nešlo spíše o antipatii Petra Fialy k jeho osobě?

Myslím si, že když si chcete najít důvod, tak si ho najdete. Je pravda, že občas provokoval. Přinejmenším podporou zástupcových stran, která byla velmi netýmová a nekolegiální, to se neděla. Ale co se týče názorů, tak ten odklon tam zase tak zásadní nebyl. Upřímně řečeno každá strana, která chce atakovat hranici dvaceti procent a výše, tak prostě potřebuje různorodost ve svých stranách. Bez charismatických postav to zkrátka nejde. Spíše si tedy myslím, že se hledaly důvody.

Dokázal de facto přebít celé vedení, což se málokdy podaří někomu relativně bez funkcí. Samozřejmě své dělá také to, že je Václav Klaus mladší potomkem zakladatele. Když ale od toho odhlédneme, tak se mu dařilo zastínit nejen předsedu, ale v podstatě celé předsednictvo. Jenom připomenu, že v situaci, kdy teprve začínal a získal jako poslanec nejvíce preferenčních hlasů pro ODS, tak zvažoval, že by kandidoval na předsedu pražské ODS a už tehdy se se zlou potázal. Ten problém je prostě dlouhodobější.

Jak moc tento krok uškodí ODS? Nešlápli v tomto směru vedle?

Rozhodně ji to poškodí, očekávám pokles asi o čtyři procenta. Voliči budou utvrzováni, že je to vzájemná pracovní antipatie a upevňování voličského jádra. Bude však spíš docházet k souboji určitých postojů a myšlenek, což může být pro ODS velmi nepříjemné. Může být tlačena, jak se říká, zprava směrem do středu, což jí nemusí nutně pomoci, protože tam je už přetlak. Mám trochu pocit, že se ODS takzvaně "sobotkizuje", že má tendenci vytlačit TOP 09 a zabrat její místo. Ale to není pro dlouhodobý rozvoj Občanské demokratické stany dobře.

Který z takzvaných prohřešků Klause ml. byl podle vás vůči ODS nejvážnější?

Samozřejmě bylo špatně, že podporoval kandidáty z jiných politických stran. Ale jak jsem už říkal, jsem přesvědčený, že to bylo především hledání argumentů, proč k tomu rozchodu musí dojít.

Lze očekávat, že si Václav Klaus mladší založí vlastní politickou stranu? Nebo naopak vstoupí do některé z existujících? Případně do které?

Jsem přesvědčený o tom, že si založí vlastní politickou stranu. Půjde pravděpodobně cestou nějakého nového širšího hnutí, které by mohlo přijmout de facto Svobodné, lidi typu pana profesora Robejška a osobnosti pravicového prostředí. Zároveň by však mohlo oslovit celou řadu komunálních politiků. Hnutí by mohlo být atraktivní pro voliče, kteří jsou už několikrát zklamáni ať už hnutím ANO, ODS nebo SPD. To si myslím, že bude základní ideová "rodina" nebo pole, kde bude Klaus mladší lovit.

Jak lze chápat jeho politické kroky? Kterým směrem se ubírají?

Myslím si, že do konzervativního a patriotického pojetí takového pravostředového uvažování

Bude se podle vás ucházet o prezidentský úřad? Má šanci na to, aby uspěl?

Vyloučeno to rozhodně není, poslední dva až tři roky říkám, že to může být jeden z kandidátů. Bude to hodně záviset na tom, jak se mu bude dařit ve sněmovně, jestli bude poptávka po jeho myšlenkách a kam se bude ubírat jeho voličská podpora. Pokud bude mít rostoucí tendenci, tak to vůbec není vyloučeno. Přinejmenším má šanci se účastnit s velmi solidním výsledkem, a tím pádem dát o sobě vědět a zpopularizovat své názory. Ukazuje se, že často není prezidentské klání pouze o tom automaticky vyhrát, ale také dát o době vědět a stát se celostátně známou postavou. Na v minulosti sázel například Marek Hilšer nebo Pavel Fisher. Klíčové bude to, jak se mu bude dařit ve sněmovně a jakou bude mít podporu potencionálních voličů.