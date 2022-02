Výpadků proudu v Česku kvůli větru přibývá, od rána zhruba na trojnásobek

Výpadků elektřiny v Česku kvůli silnému větru přibývá. Bez elektřiny bylo ve čtvrtek brzy dopoledne přes 300 tisíc odběratelů, zhruba trojnásobek ranního počtu. Nejhorší situace je na východě Čech. V Královéhradeckém kraji je bez proudu skoro 70 tisíc odběratelů. Vyplývá to z vyjádření mluvčích společností ČEZ a E.ON. Hlavními příčinami poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození vodičů nebo izolátorů. Silný vítr hrozí v celém Česku podle meteorologů až do čtvrteční půlnoci.

Dispečink společnosti ČEZ Distribuce kolem 09.30 evidoval 287 poruch na vedení vysokého napětí a bez proudu bylo zhruba 270 tisíc odběrných míst, řekl mluvčí společnosti Soňa Holingerová. Ráno měla firma bez elektřiny 94 tisíc zákazníků.

Nejhorší situace je v současnosti v Královéhradeckém kraji, kde vítr odřízl od dodávek 68 tisíc odběratelů. Ve Středočeském je bez proudu 55 tisíc zákazníků a v Pardubickém kraji kolem 54 tisíc. "Ubývá ale v Karlovarském kraji a i Plzeňský kraj se nám daří připojovat," uvedla Holingerová.

Distributor EG.D ze skupiny E.ON měl kolem 09.00 bez proudu na 40 tisíc odběrných míst, zatímco ráno to bylo 1800. Nejvíc výpadků na vedení vysokého napětí má firma hlášených z jižních Čech a západní části Vysočiny.

Čtvrteční ráno je zejména v Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku větrné. V nižších polohách dosahuje vítr v poryvech rychlosti většinou do 90 kilometrů v hodině. Na Sněžce nad ránem meteorologové naměřili náraz větru o rychlosti 181 kilometrů v hodině. Varování meteorologů před silným větrem platí pro celé Česko až do čtvrteční půlnoci.