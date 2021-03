Výrazné zmírnění opatření po 21. březnu ministr Blatný nečeká

Výrazné uvolnění protiepidemických opatření kvůli covidu-19 se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nedá od 21. března očekávat. Řekl to na páteční tiskové konferenci. Zvažuje ale uvolnění omezení pro pohyb za účelem rekreace, který je v současné době omezen na hranice katastru. Mohl by se rozšířit na hranice okresu jako ostatní cesty z jiných důvodů.

"Nemyslím si, že by od 21. března došlo k nějakým zásadnějším uvolněním ve smyslu otevírání čehokoliv," řekl ministr. Po konzultaci s odborníky chce navrhovat rozšíření perimetru pro volnočasové aktivity. "Já sám si nyní nic dalšího neumím představit. Právě proto, že ta situace v nemocnicích a v populaci se zastavila a o něco se zlepšuje, ale rozhodně to není taková změna, která by umožňovala zásadní razantní uvolňování dalších opatření," dodal.

Přísnější opatření, která zahrnují mimo jiné zákaz pohybu mimo okres kromě cest do práce, k lékaři či dalších vyjmenovaných výjimek, byla zavedená od 1. března. Povinné je také nošení respirátorů ve veřejných prostorách, v zaměstnání a venku v zastavených územích. Tehdy politici hovořili o tom, že by měla platit na tři týdny. V posledních dnech ale Blatný i premiér Andrej Babiš (ANO) zmiňovali uvolnění nejdříve po Velikonocích.

Blatný už dříve uvedl, že plán zmírňování opatření chce předložit příští týden na jednání vlády. Už ho podle něj projednala epidemická skupina ministerstva zdravotnictví. O víkendu ho chce projednat se skupinou odborníků kolem epidemiologa Petra Smejkala, hlavní hygieničkou a zástupci politických stran.