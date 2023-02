Výroba elektřiny v ČR loni klesla o 0,7 procenta, spotřebu omezily nejvíc domácnosti

Výroba elektřiny v Česku loni klesla meziročně o 0,7 procenta na 78,8 terawatthodiny (TWh). I přesto převládal export elektřiny do zahraničí. Spolu s tím klesla i spotřeba elektřiny. Nejvíce omezily její využití domácnosti, a to meziročně o devět procent. Z firem více šetřily velké společnosti. Celkově spotřeba elektřiny klesla o 3,9 procenta. Ve čtvrtek to oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ).

Nejvíce se na poklesu výroby elektřiny se podle dat úřadu podílely paroplynové elektrárny, jejichž produkce meziročně klesla zhruba o více než polovinu. Méně elektrické energie vyrobily také přečerpávací (pokles o 18,3 procenta) a vodní elektrárny (pokles o 13,1 procenta). Naopak nárůst zaznamenala výroba ze solárních (nárůst o 6,7 procenta) a větrných zdrojů energie (nárůst o 6,6 procenta) a také z parních elektráren, tj. uhelných elektráren (zvýšení o 6,3 procenta). Plynové a spalovací elektrárny (o 0,7 procenta méně) a jaderné elektrárny (o 0,9 procenta více) prakticky zopakovaly výsledek z předchozího roku.

"I přesto, že množství vyrobené elektřiny se mírně snížilo, převládal také v loňském roce export energie nad jejím importem, a to poměrně výrazně. Roční hodnota salda, tedy rozdílu mezi exportem a importem, se zvýšila o 22,2 procenta, celkově na 13,5 TWh," řekl ve čtvrtek předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Výrazněji loni klesala spotřeba elektřiny. Čistá spotřeba, která je očištěná o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny, ztráty a spotřebu elektřiny na přečerpávání klesla o 3,9 procenta na 60,4 TWh. Obdobný pokles byl také u hrubé spotřeby.

Nejvýrazněji šetřily domácnosti, meziročně snížily spotřebu o devět procent. Největší meziroční úsporu úřad u domácností zaznamenal v červnu, a to o téměř 18 procent. Velkoodběratelé na hladině velmi vysokého napětí loni omezili spotřebu meziročně o 5,5 procenta, na hladině vysokého napětí byla hodnota nižší o 1,5 procenta. V případě podnikatelů na hladině nízkého napětí se spotřeba snížila o 0,1 procenta.

"Z našich předběžných statistik je zřejmé, že lidé v domácnostech s elektřinou loni bezprecedentně šetřili. Meziroční devítiprocentní pokles spotřeby byl nejvyšší za 20 let, kdy ERÚ vydává zprávy o provozu elektrizační soustavy," podotkl Trávníček.

Firmy podle Svazu průmyslu a dopravy ČR loni omezovaly spotřebu i přesto, že část jejich spotřeby je takzvaná technologická pro výrobu, kterou lze v krátké době těžko nahrazovat. "Firmy byly aktivní a hledaly cesty, jak energii šetřit či investovat do obnovitelných zdrojů energie. Tento trend přetrvá i letos. Podle našeho aktuálního průzkumu mezi bezmála 140 podniky plánuje 59 procent dotázaných investovat do energetických úspor a 39 procent chce budovat vlastní obnovitelné zdroje energie," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.