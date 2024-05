Výrok člena Rady ČT Veselého na adresu Vášáryové projedná mediální výbor PS

Vulgární výroky člena Rady České televize Lubomíra Veselého na adresu slovenské herečky a diplomatky Magdy Vášáryové projedná sněmovní mediální výbor. Novinářům to před dnešním zasedáním Sněmovny řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

K tomu, aby se dolní komora výroky zabývala, vyzvali i další poslanci. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob chce navrhnout odvolání Veselého z funkce radního. Podle předsedy výboru Aleše Juchelky (ANO) se bude výbor tímto bodem zabývat 6. června na výjezdním zasedání v Brně.

Veselý ve svém pořadu použil v souvislosti s Vášáryovou vulgární výraz a označil ji za "žvanivou paničku" a spodinu. Na video upozornil například bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Prohlásil, že pokud Veselý za svá slova neponese žádné následky, budou Rada ČT a všichni její volitelé k smíchu. Veselého zvolila Sněmovna do rady v květnu 2020.

Předseda Jakob v neděli na síti X uvedl, že vulgární slova nelze přejít mlčením. "Zasadím se, abychom na nejbližším jednání výboru pro mediální záležitosti bezprecedentní a nehorázné vyjádření řešili," uvedl. "Určitě budu odvolání pana Veselého z Rady ČT navrhovat," sdělil dnes ČTK. Michálek dnes řekl, že výrok znevažuje výkon funkce člena Rady ČT. "Tím vystoupením se bude zabývat mediální výbor a předpokládám že i Sněmovna," dodal. Podle šéfa poslanců STAN Josefa Cogana nemá autor podobných výroků ve veřejné funkci co pohledávat, první se ale věcí musí zabývat výbor.

Podle zákona o České televizi odvolá komora Parlamentu člena rady, pokud narušil závažným způsobem důstojnost funkce, případně pokud se dopustil jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost. Michálek dříve na síti X napsal, že Veselý se o funkci v radě "připravil sám". "Protože se chová tak, že ho má Sněmovna povinnost dle zákona odvolat. Předpokládám, že to uděláme, jakmile schválíme důležité zákony," míní.

Předseda klubu občanských demokratů Marek Benda uvedl, že výrok je "daleko za čarou". "Až volební výbor předloží nějaký návrh řešení, budeme se jím zabývat," řekl.

Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura při dotazu na Veselého vyjádření naopak kritizoval Vášáryovou, že použila slovo spodina jako první v souvislosti s voliči na Slovensku. "Výrok paní Vášáryové odsuzujeme, takovéto rozdělování společnosti a urážení voličů na Slovensku je pro nás absolutně nepřijatelné," řekl Okamura.

Předseda mediálního výboru Juchelka řekl ČTK, že mu slova Vášáryové i Veselého připadají zbytečná. "Myslím si, že tady toto do společnosti nepatří, ani od jednoho," uvedl. "Nicméně nevidím žádný důvod, proč bychom kvůli nějakým ostřejším slovům měli někoho odvolávat z rady, když tam po celou dobu, a to já vím, protože jsem v tom výboru pro mediální záležitosti sedmým rokem, dobře pracuje a dělá výborně svou práci," dodal. Juchelka míní, že se nyní i díky samotnému Veselému našla příležitost, jak tohoto radního odvolat jenom z toho důvodu, že patří do jiného názorového spektra než ti, kteří ho chtějí odvolávat.