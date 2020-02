Výsledky testů pětice Čechů evakuovaných z Číny jsou negativní

Pět Čechů, kteří se v pondělí v noci vrátili do Prahy kvůli nákaze nového koronaviru z čínského města Wu-chan, absolvovalo ráno v Nemocnici Na Bulovce testy, tedy výtěry z nosohltanu a odběr krve. Výsledky testů na koronavirus se prokázaly jako negativní. Dál ale zůstanou dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce. Na twitteru o tom v pondělí informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Celý den všichni netrpělivě čekáte na výsledky testů na koronavirus u pětice Čechů, kteří včera přiletěli z Číny. Mám dobrou zprávu. Všechny výsledky jsou negativní. Přesto pro jistotu nadále zůstanou v karanténě. Z Bulovky mám informace, že nemají příznaky a daří se jim dobře. - Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 3, 2020

V nemocnici jsou umístěni v pokojích s vlastním sociálním zázemím, smí za nimi jen ošetřující personál s ochrannými pomůckami, návštěvy nemají povoleny.

Dva studenti z Wu-chanu, který je epicentrem nové nákazy, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník přiletěli do Prahy dnes po půlnoci, na cestě byli přes 24 hodin. Nejdříve je francouzské letadlo spolu s lidmi z dalších třiceti zemí převezlo z Wu-chanu na jihofrancouzské vojenské letiště. Stroj pak v neděli večer pokračoval do Bruselu, kde pět Čechů a dva Slováky přepravil do Prahy český vojenský speciál.

Posádka letadla i cestující byli vybaveni ochrannými pomůckami na ochranu dýchacích cest, respirátory měli i pracovníci na letištní ploše a záchranáři byli oblečeni v ochranných oblecích.

Pětici evakuovaných odvezl z letiště na Bulovku speciální vůz Atego pražské zdravotnické záchranné služby, dva slovenské cestující převezly do banskobystrické nemocnice sanitky.

České úřady v této chvíli vědí o 105 českých občanech, kteří se také chtějí vrátit z Číny domů. "Jedná se o lidi, co se nachází mimo ohnisko nákazy," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Právě kvůli jejich návratu kabinet rozhodl, že zákaz přímých letů mezi oběma zeměmi začne platit v neděli 9. února. Pokud by někteří z nich v Číně zůstali, stát je připraven pro ně vyslat vládní airbus.