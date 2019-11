Vysoká škola jinak. Studenti se vyhnou přednáškám, založí firmu

Ve středu 6. listopadu bude celodenní stávka učitelů kvůli nesouhlasu s výsledky vyjednávání o růstu platů. Školy by měly zůstat zavřené. více Diskuse (7)

Ministr školství

Plaga chce maturitu z matematiky řešit co nejdříve ve Sněmovně

Ministr školství Robert Plaga chce co nejrychleji poslat do Sněmovny návrh, který by studentům středních škol zachoval možnost volby mezi povinnou maturitou z... víceDiskuse (5)