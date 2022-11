Vysoké školy mohou žádat o podporu na vybavení pro doktorské programy

Na podporu doktorských studijních programů na vysokých školách vypsalo ministerstvo školství (MŠMT) dotační výzvu se třemi miliardami korun z evropských dotací. Peníze jsou určené na nákup technického, laboratorního a dalšího vybavení, odborné literatury nebo na stavební úpravy zázemí. Univerzity mohou o podporu žádat do 5. května 2023. Vyplývá to z informací na webu OP JAK.

Cílem výzvy je podle MŠMT zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti doktorských programů v ČR a zlepšení dovedností mladých vědců. "Ministerstvo připravuje reformu doktorského studia. Z tohoto pohledu výzva přesně zapadá časově i věcně. Vybavení musí být v souladu se všemi strategickými dokumenty univerzity i státu a přinese silnou přidanou hodnotu nejen pro doktorandy, ale pro univerzitu jako celek," uvedl náměstek pro mezinárodní vztahy na MŠMT Václav Velčovský.

Univerzity mohou o podporu na pomůcky žádat do 5. května 2023 do 10.00. Pro každou vysokou školu stanovilo MŠMT maximální výši podpory. Ta je určená mimo jiné podle počtu studentů doktorského studia v roce 2021 a ekonomické náročnosti studijního programu. O dotaci mohou žádat státní, veřejné i soukromé vysoké školy. Získané peníze může univerzita rozdělit mezi své fakulty libovolně.

Nejvyšší podporu může podle MŠMT získat Univerzita Karlova v Praze, která je se 17 fakultami největší vysokou školou v ČR. Podle mluvčího univerzity Václava Hájka by to mohlo být 710 milionů korun. Nejméně peněz mohou z výzvy dostat regionální a umělecké vysoké školy. Ministerstvo tuto částku stanovilo na 40 milionů korun.

"UK předpokládá, že rozpočet projektu připraví na maximální výši podpory. Konkrétní rozdělení UK nyní připravuje. Zohlední nejen celouniverzitní priority, ale také konkrétní potřeby jednotlivých fakult ve vazbě na zde vyučované doktorské studijní programy," sdělil Hájek.

Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze může žádat o 140 milionů. Peníze z dotace by škola podle své mluvčí Karly Mráčkové asi rozdělovala podle počtu doktorandů a podle ekonomické náročnosti. Strategie rozdělování peněz se na ČZU bude projednávat v prosinci.

Reforma doktorského studia, kterou chystá MŠMT, by mohla začít platit přespříští rok. Podle vyjádření resortu z loňska by školy měly dostávat větší příspěvky za to, že budou lépe vybírat uchazeče a víc je podporovat k dokončení studia. Rovněž se zvažuje nastavení minimální výše doktorandského stipendia v návaznosti na minimální mzdu. Reforma by mohla určit, že součástí studia není výuka na vysoké škole, ale příprava disertační práce.