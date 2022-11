Vysokoškoláci v českých městech budou v příštím týdnu stávkovat za klima

Vysokoškoláci budou v příštím týdnu stávkovat proti podle nich nedostatečnému postoji vlády k řešení klimatické krize. Součástí celotýdenního protestu, který iniciují studenti z hnutí Univerzity za klima, bude i průchod Prahou a demonstrace. Ty se budou konat ve čtvrtek 17. listopadu, kdy si republika připomíná sametovou revoluci. Zástupci studentského hnutí to ve středu řekli novinářům. Vládu zároveň vyzvali, aby si řešení klimatické krize vytyčila jako svou prioritu.

"Klimatická krize už dávno není jen dystopickým scénářem budoucnosti. Její dopady reálně už nyní pociťují miliony lidí. V těchto dnech vidíme na jedné straně naši politickou reprezentaci, neschopnou tyto krize účinně a systémově řešit, a na straně druhé narůstající frustraci," řekla za organizátory studentka Alžběta Holcová.

Podle vysokoškolského hnutí by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také vyzvali vládu, aby do konce roku vytvořila energetickou koncepci státu, která bude řešit rozvoj bezemisních zdrojů energie, a zasadila se o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny. Vláda by podle studentů měla zavést i uhlíkovou daň, která bude mířená na největší znečišťovatele životního prostředí.

Stávkovat se bude v Praze, v Brně a v Olomouci. Podle organizátorů by se ale mohli zapojit i studenti v dalších vysokoškolských městech v Česku. O konkrétní podobě stávky se budou organizátoři domlouvat s lidmi, kteří se stávky zúčastní. "Univerzity za klima jsou nehierarchickým hnutím, a proto budou veškerá rozhodování o průběhu okupační stávky probíhat konsenzuálně se všemi jejími účastníky," sdělila členka studentského hnutí Anežka Lindaurová. Setkávat se budou denně na plénech, kde se bude jednat o dalším postupu, dodala.

Například v Praze se stávkující studenti v příštím týdnu nebudou účastnit výuky. Namísto toho se na půdě některých fakult budou konat přednášky, workshopy a diskuze o současných krizích a nutnosti jejich řešení. Věnovat se budou například klimatickým změnám, energetické chudobě, sociálním nerovnostem a transformaci uhelných regionů v Česku. Na stávce se podle Lindaurové budou podílet i někteří vyučující či zaměstnanci univerzit. Hlavním bodem stávky bude protestní průchod Prahou, který zakončí demonstrace před některou z vládních budov, řekla. Vysokoškoláci městem projdou ve čtvrtek 17. listopadu.

Hnutí Univerzity za klima vzniklo na jaře 2019 v reakci na středoškolskou iniciativu Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), jejíž vznik podnítila švédská aktivistka Greta Thunbergová. Nyní vysokoškolské hnutí pořádá vzdělávací akce, které cílí na udržitelnost univerzit v Česku.